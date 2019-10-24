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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Reuters
24.10.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

OYAK’ın British Steel’i satın alma görüşmeleri çökmek üzere

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OYAK’ın British Steel’i satın alma görüşmeleri çökmek üzere

İngiliz Guardian gazetesi, OYAK sahibi olduğu Ataer Holding’in İngiliz çelik üreticisi British Steel’i satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin çökmek üzere olduğunu yazdı. İngiliz hükümeti de dün British Steel için rakip şirketlerle görüşmeye hazırlandığını açıklamıştı.

GUARDIAN’daki habere göre Ataer Holding’in British Steel’a ilgisini kaybettiği, bu duruma gerekçe olarak ise şirketin tedarikçilerini, ürettiği mal ve servisler için daha düşük ücret ödemeye ikna etmekte zorluk çekmesi gösteriliyor.
Gazeteye göre, demir çelik sektörünün önde gelen isimlerinden Sanjeev Gupta’ya ait Liberty House şirketi, British Steel ile yeniden ilgilenebilir. British Steel için Çin şirketi Jingye’nin de adı geçiyor.

OYAK’ın British Steel’i satın alma görüşmeleri çökmek üzere

DEMİRYOLU RAYLARININ YÜZDE 96’SINI DÜZELTİYOR
Ataer Holding yetkilileri son gelişmelerle ilgili gazeteye bir açıklama yapmamış. Gazetedeki haberde ise İngiltere’de bazı sendikacıların ve milletvekillerinin Barış Pınarı harekâtı sonrası, Türk ordusuyla ve hükümetiyle bağlantıları nedeniyle OYAK’ın British Steel için ne kadar uygun bir alıcı olduğuna yönelik kaygılarını dile getirdikleri belirtiliyor. 1967’de İngiltere’nin Scunthorpe kentinde kurulan British Steel’de 4 bin 500 işçi çalışıyor.
Şirket, İngiltere’de demiryolu raylarının yüzde 96’sını üretiyor.

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