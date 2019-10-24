OYAK’ın British Steel’i satın alma görüşmeleri çökmek üzere
İngiliz Guardian gazetesi, OYAK sahibi olduğu Ataer Holding’in İngiliz çelik üreticisi British Steel’i satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin çökmek üzere olduğunu yazdı. İngiliz hükümeti de dün British Steel için rakip şirketlerle görüşmeye hazırlandığını açıklamıştı.
GUARDIAN’daki habere göre Ataer Holding’in British Steel’a ilgisini kaybettiği, bu duruma gerekçe olarak ise şirketin tedarikçilerini, ürettiği mal ve servisler için daha düşük ücret ödemeye ikna etmekte zorluk çekmesi gösteriliyor.
Gazeteye göre, demir çelik sektörünün önde gelen isimlerinden Sanjeev Gupta’ya ait Liberty House şirketi, British Steel ile yeniden ilgilenebilir. British Steel için Çin şirketi Jingye’nin de adı geçiyor.
DEMİRYOLU RAYLARININ YÜZDE 96’SINI DÜZELTİYOR
Ataer Holding yetkilileri son gelişmelerle ilgili gazeteye bir açıklama yapmamış. Gazetedeki haberde ise İngiltere’de bazı sendikacıların ve milletvekillerinin Barış Pınarı harekâtı sonrası, Türk ordusuyla ve hükümetiyle bağlantıları nedeniyle OYAK’ın British Steel için ne kadar uygun bir alıcı olduğuna yönelik kaygılarını dile getirdikleri belirtiliyor. 1967’de İngiltere’nin Scunthorpe kentinde kurulan British Steel’de 4 bin 500 işçi çalışıyor.
Şirket, İngiltere’de demiryolu raylarının yüzde 96’sını üretiyor.
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