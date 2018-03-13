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Otoparkta garip uyarı

Ali VARLI
13.03.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Neu Ulm kentindeki araç park alanına asılan uyarı levhası, ülkenin gündemine oturdu. Araçlarda sevişen çiftlerden ve yerlere atılan prezervatiflerden rahatsız olanlar, çareyi uyarı levhası asmakta buldu.

LEVHADA, “Burası araç park yeri ve özel mülkiyettir” yazısı yer aldı ve seks yapılmaması uyarısında bulunuldu. Kimin tarafından yazılıp park alanına konulduğu belli olmayan uyarı levhası, hem yerel hem de ulusal basının dikkatini çekti. Birçok gazete ve internet sayfası alışık olmayan bu uyarı yazısını haber konusu yaptı.
Park alanının hemen yakınında bulunan yüzme havuzu yönetimi, yazının kendileri tarafından asılmadığını açıkladı. Bölgede gezintiye çıkan kent sakinleri ise uyarı yazısını gülümseyerek karşılıyor.

Etiketler: AVRAPADAN HABERLER , ALMANYA , Neu Ulm , OtoPark
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