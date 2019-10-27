Otomotiv sektörünü krizden kim çıkaracak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriOtomotiv sektörünü krizden kim çıkaracak?
GeriAvrupa Otomotiv sektörünü krizden kim çıkaracak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN/ Fotoğraflar: dpa
27.10.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Otomotiv sektörünü krizden kim çıkaracak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomotiv sektörünü krizden kim çıkaracak?

Bir yanda dizel skandalı diğer yanda Çin ve ABD’nin baskısıyla karşı karşıya olan Alman otomotiv sektörü, bu krizden çıkış yolunu iki eski siyasetçide arıyor.

SEKTÖRÜN en önemli lobi kuruluşu olan Alman Otomobil Endüstrisi Birliği’nin (VDA) başına, SPD eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Baden Württemberg eski Eyalet Başbakanı ve 10 yıl boyunca Avrupa Birliği (AB) Komiseri görevini yürüten Günther Oettinger’in ismi geçiyor. Oettinger’e göre Gabriel’in şansının daha fazla olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni ise geçmişte aldığı görevler. Gabriel, Federal Ekonomi Bakanlığı ve Federal Dışişleri Bakanlığı yaptığı için hem ekonomiyi iyi biliyor hem de farklı ülkelerdeki siyasetçiler ve yöneticilerle iyi ilişkileri var.

YILLIK 600 BİN EURO MAAŞ
Ayrıca Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı yaptığı dönemde Alman otomobil devi Volkswagen’in denetleme kurulunda görev yaptığı için sektörü de tanıyan bir isim. Bu yüzden de sektörü yaşadığı krizden çıkarmaya yardımcı olabilecek isimlerin başında geliyor. Gabriel, 1 Kasım’dan itibaren Federal Meclis milletvekilliği görevini de bırakıyor. VDA’nın seçilecek yeni başkanı ise gelecek yıl ocak ayında görevine başlayacak. VDA’nın başkanına yıllık 600 bin Euro maaş ödeniyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle