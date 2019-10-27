Otomotiv sektörünü krizden kim çıkaracak?
Bir yanda dizel skandalı diğer yanda Çin ve ABD’nin baskısıyla karşı karşıya olan Alman otomotiv sektörü, bu krizden çıkış yolunu iki eski siyasetçide arıyor.
SEKTÖRÜN en önemli lobi kuruluşu olan Alman Otomobil Endüstrisi Birliği’nin (VDA) başına, SPD eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Baden Württemberg eski Eyalet Başbakanı ve 10 yıl boyunca Avrupa Birliği (AB) Komiseri görevini yürüten Günther Oettinger’in ismi geçiyor. Oettinger’e göre Gabriel’in şansının daha fazla olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni ise geçmişte aldığı görevler. Gabriel, Federal Ekonomi Bakanlığı ve Federal Dışişleri Bakanlığı yaptığı için hem ekonomiyi iyi biliyor hem de farklı ülkelerdeki siyasetçiler ve yöneticilerle iyi ilişkileri var.
YILLIK 600 BİN EURO MAAŞ
Ayrıca Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanlığı yaptığı dönemde Alman otomobil devi Volkswagen’in denetleme kurulunda görev yaptığı için sektörü de tanıyan bir isim. Bu yüzden de sektörü yaşadığı krizden çıkarmaya yardımcı olabilecek isimlerin başında geliyor. Gabriel, 1 Kasım’dan itibaren Federal Meclis milletvekilliği görevini de bırakıyor. VDA’nın seçilecek yeni başkanı ise gelecek yıl ocak ayında görevine başlayacak. VDA’nın başkanına yıllık 600 bin Euro maaş ödeniyor.
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