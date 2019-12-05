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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
05.12.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

'Otomotiv işçilerini zor dönem bekliyor'

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'Otomotiv işçilerini zor dönem bekliyor'

Alman Otomobilciler Birliği (VDA), küresel otomobil satışlarının bu yıl yüzde 5 düşmesinin ve kemer sıkma politikalarıyla gelecek yıl daha fazla çalışanın işten çıkarılmasının beklediğini bildirdi.

VDA’dan yapılan açıklamada, bu yıl küresel olarak 80.1 milyon otomobilin satılmasının beklendiği, bunun da bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 (4.1 milyon adet) daha az otomobil satışı anlamına geldiği belirtildi. 2019’da satışlarda yaşanacak düşüşün 10 yıl önceki küresel mali krizinden bu yana en hızlı düşüş olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, sektörde yaşanan krizin şirketleri daha fazla tasarruf tedbirine yönelttiği ve 2020’de daha fazla işçi çıkarmaya neden olacağı vurgulandı.
VDA Başkanı Bernhard Mattes, konuya ilişkin değerlendirmesinde şirketlerin üretim kapasite kullanımlarının düştüğünü belirterek, “Geçici iş sözleşmeleri yenilenmiyor, devlet yardımı ile kısa süreli istihdam artıyor” ifadesini kullandı. Fabrikalarda tam zamanlı personel sayısının daha da düşebileceğine işaret eden Mattes, “2019 yılı için zaten istihdamda bir düşüş bekliyoruz. Bu eğilim 2020’de daha da kötüleşecek” yorumunu yaptı.

AUDI 27 KASIM’DA AÇIKLAMIŞTI
Son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan otomotiv sektöründe iş pozisyonlarının iptal edilmesi dikkati çekiyor. İçten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçildiğinin altını çizen uzmanlar, elektrikli motorların petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulundurduğu için daha az işçiye ihtiyaç duyulduğu fikrinde birleşiyor.
Almanya’da Volkswagen Grubu’na bağlı otomotiv üreticisi Audi, 27 Kasım’da kemer sıkma politikası çerçevesinde ülkedeki fabrikalarda 2025’e kadar 9 bin 500 iş biriminin iptal edileceğini açıklamıştı. Alman otomobil şirketleri elektrikli otomobillere ve dijitalleşmeye 75 milyar Euro yatırım planlarken, 2023’e kadar 150 farklı elektrikli otomobil üretmeyi de hedefliyor.

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