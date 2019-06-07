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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
07.06.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Başbakanlar ‘otomobili yeniden icat etmek’ için buluştu

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Başbakanlar ‘otomobili yeniden icat etmek’ için buluştu

Almanya'da otomobil sanayi ülke sanayinin amiral gemisi. Otomotiv sanayi merkezleri olan üç eyaletin Başbakanı otomotiv sanayinde iş birliği için bir araya geldi.

VW'NİN merkezi Aşağı Saksonya, Daimler ve Porsche'nin merkezi Baden Württemberg ile BMW ve Audi'nin merkezi Bavyera Eyaleti'nin başbakanları daha fazla iş birliği kararıyla başkent Berlin'de basının önüne çıktı. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Baden Württemberg eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, otomobil sektörünün yeniden yapılanması için çok daha sıkı bir iş birliğine gideceklerini açıkladı. Üç eyalet başbakanları federal hükümeti ise elektrikli otomobil ve otonom araç üretiminde sektörün yeniden yapılanmasını teşvik edecek şartları yaratmak için daha fazla tempoya çağırdılar.

‘ELİMİZİ ÇABUK TUTALIM’
Bavyera Başbakanı Hıristiyan Sosyal Birlik Partili Söder (CSU) “Çok zaman kaybettik. Elimizi çabuk tutmalıyız” dedi. Aşağı Saksonya'nın Sosyal Demokrat (SPD) eyalet Başbakanı Stephan Weil, “Zaman aleyhimize işliyor. Büyük sorunların üstesinden beraber gelmeliyiz. Burada söz konusu olan sanayinin amiral gemisi” dedi. Baden Württemberg eyaletinin Yeşillerli Başbakanı Kretschmann ise “Otomobil yeniden icat ediliyor” dedi. Alman otomotiv sanayi emisyon değerleriyle oynanan dizel skandalı nedeniyle kriz yaşıyor. Otomotiv sanayi elektrikli otomobile geçilmesi için yoğun baskı altında.

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