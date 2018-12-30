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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAFLAR: AFP
30.12.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

Otomobiliyle uçak pistine daldı havaalanı karıştı

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Otomobiliyle uçak pistine daldı havaalanı karıştı

Almanya’nın Hannover Havaalanı’nda, otomobiliyle piste giren sürücü yüzünden uçuşlar bir süreliğine askıya alındı. Alarma geçen polis, terör saldırısı şüphesiyle alandaki tüm işlemleri durdurdu.

GEÇEN gün öğlen saatlerinde havaalanının açık kapısından bir sürücü BMW marka otomobiliyle uçuş alanına girdi. Otomobilini hızla piste doğru süren sürücüyü polisler fark etti. Havaalanının güvenliğinden sorumlu federal polis birlikleri derhal harekete geçti. Pistte polisle, sürücü arasında bir süre kovalamaca yaşanmasının ardından polis sürücüyü yakaladı. Otomobilin içinde patlayıcı olma ihtimalini göz önünde bulunduran polis, otomobili çekiciyle boş bir alana çekti.

Otomobiliyle uçak pistine daldı havaalanı karıştı

TÜM UÇUŞLAR GECİKTİ
Gözaltına alınan sürücünün uyuşturucu aldığı için uzun süre ifadesinin alınamadığı belirtildi. Üzerinden kimlik de çıkmayan şüphelinin kim olduğu da ilk anda tespit edilemedi. Saatler sonra şüphelinin 21 yaşında Polonyalı olduğu ve herhangi bir saldırı planlamadığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada patlayıcı maddeye ve herhangi bir silaha rastlanmadı. Yaşanan olay nedeniyle Hannover Havaalanı akşam saatlerine kadar kapalı tutuldu. Binlerce yolcu alanda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Uçuşlar gecikmeli yapılırken çok sayıda uçak da Hannover yerine Bremen ve Hamburg Havaalanları’na iniş için yönlendirildi.

Otomobiliyle uçak pistine daldı havaalanı karıştı

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