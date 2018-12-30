Otomobiliyle uçak pistine daldı havaalanı karıştı
Almanya’nın Hannover Havaalanı’nda, otomobiliyle piste giren sürücü yüzünden uçuşlar bir süreliğine askıya alındı. Alarma geçen polis, terör saldırısı şüphesiyle alandaki tüm işlemleri durdurdu.
GEÇEN gün öğlen saatlerinde havaalanının açık kapısından bir sürücü BMW marka otomobiliyle uçuş alanına girdi. Otomobilini hızla piste doğru süren sürücüyü polisler fark etti. Havaalanının güvenliğinden sorumlu federal polis birlikleri derhal harekete geçti. Pistte polisle, sürücü arasında bir süre kovalamaca yaşanmasının ardından polis sürücüyü yakaladı. Otomobilin içinde patlayıcı olma ihtimalini göz önünde bulunduran polis, otomobili çekiciyle boş bir alana çekti.
TÜM UÇUŞLAR GECİKTİ
Gözaltına alınan sürücünün uyuşturucu aldığı için uzun süre ifadesinin alınamadığı belirtildi. Üzerinden kimlik de çıkmayan şüphelinin kim olduğu da ilk anda tespit edilemedi. Saatler sonra şüphelinin 21 yaşında Polonyalı olduğu ve herhangi bir saldırı planlamadığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada patlayıcı maddeye ve herhangi bir silaha rastlanmadı. Yaşanan olay nedeniyle Hannover Havaalanı akşam saatlerine kadar kapalı tutuldu. Binlerce yolcu alanda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Uçuşlar gecikmeli yapılırken çok sayıda uçak da Hannover yerine Bremen ve Hamburg Havaalanları’na iniş için yönlendirildi.
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