Otobanı kapatıp ateş açan düğün konvoyuna polis baskını

Almanya’da Lübeck kentinde evlenen bir Türk çift için yapılan düğün konvoyu, polis müdahalesiyle son buldu. A226 numaralı otobana çıkan ve üzerinde Türk bayraklarının olduğu 26 araçlık konvoyun içinden bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı. 21 yaşındaki bir genç ise otomobilini çapraz şekilde yola çekerek otobanı trafiğe kapattı. Yolu kapanan bazı sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 26 araçlık konvoyun tümünü parka çektirdi.

Bütün araçları tek tek arayan polis, 6 adet silah buldu. Silahların ruhsatlarının olup olmadığını araştırdıklarını belirten polis sözcüsü Stefan Muhtz, yolu trafiğe kapatan 21 yaşındaki genç hakkında soruşturma açılacağını belirtti.

Aynı zamanda Hamburg kentinde de benzeri bir olay yaşandı. Polis, Hamburg’ta B5 otoyolunda Ferrari, Lamborghini ve Mercedes marka 20 otomobilin katıldığı düğün konvoyunu trafiği engellediği gerekçesiyle durdurdu ve konvoyu dağıttı.