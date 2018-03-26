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Otobanı kapatıp ateş açan düğün konvoyuna polis baskını

BERLİN
26.03.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Lübeck kenti yakınlarında A226 numaralı otobanı trafiğe kapatıp havaya ateş açan 26 araçlık düğün konvoyunun tamamı polis tarafından parka çekildi.

Almanya’da Lübeck kentinde evlenen bir Türk çift için yapılan düğün konvoyu, polis müdahalesiyle son buldu. A226 numaralı otobana çıkan ve üzerinde Türk bayraklarının olduğu 26 araçlık konvoyun içinden bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı. 21 yaşındaki bir genç ise otomobilini çapraz şekilde yola çekerek otobanı trafiğe kapattı. Yolu kapanan bazı sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 26 araçlık konvoyun tümünü parka çektirdi.

Otobanı kapatıp ateş açan düğün konvoyuna polis baskını

Bütün araçları tek tek arayan polis, 6 adet silah buldu. Silahların ruhsatlarının olup olmadığını araştırdıklarını belirten polis sözcüsü Stefan Muhtz, yolu trafiğe kapatan 21 yaşındaki genç hakkında soruşturma açılacağını belirtti.
Aynı zamanda Hamburg kentinde de benzeri bir olay yaşandı. Polis, Hamburg’ta B5 otoyolunda Ferrari, Lamborghini ve Mercedes marka 20 otomobilin katıldığı düğün konvoyunu trafiği engellediği gerekçesiyle durdurdu ve konvoyu dağıttı.

Etiketler: avrupadan haberler , TÜRK DÜĞÜNÜ , polis baskını , otobanı kapattılar
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