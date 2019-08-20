Otobanda ahşap ve selo banttan ev yapımı elektrikli araç, polisi de şaşırttı
İngiltere’de trafik polisleri, otobanda ahşap ve selo banttan ev yapımı elektrikli aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadı ve hemen durdurdu. Denetlenen araçta yola devam etmemesi için herhangi bir kusur bulunamayınca ceza da kesilmedi.
İNGİLTERE’deki Bedfordshire polisi, M25 otobanında hareket halindeki el yapımı aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Durdurulan ve bütün kontrolleri yapılan motosiklete, yola çıkmasında herhangi bir kusur olmaması nedeniyle de herhangi bir ceza uygulanmadı.
BBCnin haberine göre, Bedfordshire, Cambridgeshire ve Hertfordshire Yol Trafik Birimi Twitter hesabından aracın fotoğrafını paylaşarak “Böyle bir aracı yollarda çok sık görmüyoruz. Ancak denetimden sonra bu aracın yola devam etmemesi için herhangi bir kusur bulamadık” mesajını paylaştı.
26 YILDIR YOLDAYIM, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM
El yapımı motosikleti durduran polis memurlarından biri de, yollarda görev yaptığı 26 yılda böyle bir araca ilk kez rastladığını söyledi.
Polis sözcüsü elektrikle çalışan motosikletin, dayanıklı bir ahşap ve selo bant kullanılarak yapıldığını söyledi.
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