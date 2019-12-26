Otobanda 130 kilometre kavgası

SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, parti kurultayında aldıkları otobanlardaki hızı saatte 130 kilometreyle sınırlandırılması kararını koalisyon ortaklarıyla konuşmak istediklerini açıkladı. Esken’e ilk tepki Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’den geldi: “Son derece duygusal olan bu konuyla meşgul olmak yerine daha önemli sorumluluklarımız var. Onlara öncelik vermeliyiz. Alman otobanlarında iyi işleyen bir hız sistemi var. Zaten otobanların üçte birinde hız sınırı bulunuyor.” Bu sözlere tepki gösteren Esken ise Bakan Scheuer’in değerlendirmesini, hakkında yürütülen otoban ücreti incelemesine bağladı: “Ben Federal Ulaştırma Bakanı’nın gündemi değiştirmesini anlıyorum. Onun amacı otoban ücreti konusunda kendisine yönelik suçlamaları gölgede bırakmak.”

HIZ SINIRI İKLİMİ KORUMAK İÇİN

Federal Meclis’te Bakan Ulaştırma Bakanı Scheuer hakkında, yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti almak için hazırladığı yasa tasarısıyla ülkeyi zarara sokup sokmadığını araştırmak için komisyon kurulmuştu. Esken, neden hız sınırlaması istediklerini ise şu sözlerle açıkladı: “Otobanlarda hız sınırının getirilmesi iklim korumaya yönelik bir önlemdir. Hem de bu önlem için maliyete katlanmaya gerek yok” dedi.

MECLİS O TASARIYI REDDETTİ

Almanya’daki otobanların yüzde 70’inde sürücüler diledikleri kadar hız yapabiliyor. Otobanların yüzde 7.8’lik bölümünde hız sınırı saatte 120, yüzde 5.6’sında ise sürücüler en fazla 100 kilometre hız yapabiliyor. Yeşiller de ekim ayında Federal Meclis’e konuyla ilgili bir yasa tasarısı sunmuş, tasarı 498 milletvekilinin karşı oyuyla reddedilmişti. Tasarıya sadece 126 milletvekili destek verirken, ‘ret’ oyu kullananlar arasında SPD’li milletvekilleri de vardı.