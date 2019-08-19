Otel odasında ölü bulundu
20 yaşındaki Rugby oyuncusu Archie Bruce, otel odasında ölü bulundu.
İngiliz profesyonel ragbi lig kulübü Batley Bulldogs oyuncusu Archie Bruce, Toulouse'daki ilk maçına çıktıktan sonra sabah saatlerinde ölü bulundu. Kulüp, acı haberi twitter üzerinden doğruladı. Fransız oyuncunun ölümüne dair soruşturma Fransa'da yürütülürken kulüp oyuncuları eve dönüşlerini ertelediler. Batley Bulldogs Başkanı Kevin Nicholas, Bruce ailesinin bu zor günlerinde gizlilik isteğinde bulunduğunu belirtti.
Rugby Futbol Ligi, maçlardan önce saygı duruşunda yapılacağını ve oluşturulan fon ile aileye destek olacaklarını açıkladı.
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