Ortalık savaş alanına döndü! 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı...
Almanya’nın Wiesbaden kentinde tren istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 23 kişi yaralandı. Kaza yeri bir anda savaş alanına döndü. Görgü tanıkları, şoförün bilerek otobüsü çevredeki otomobillerin üzerine sürdüğü yönünde ifade verdi.
KAZA Perşembe gecesi Wiesbaden Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Polisin verdiği bilgiye göre şehir içi yolcu taşıma otobüsünün şoförü direksiyon kontrolünü kaybetti. Önce 85 yaşındaki bir yayayı ezdi, ardından park halindeki otomobillere ve bir otobüse çarptı. Daha sonra da bir direğe çarparak durdu. Otobüsün çarptığı beş otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kazada ikisi ağır 23 kişi yaralandı, 85 yaşındaki bir kişi ise hayatını kaybetti. Kaza sırasında otobüsün mazot deposu delinince ortalığa mazot yayıldı. Görevliler uzun süre yoldaki mazotu temizlemek için uğraştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilince uzun süre bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
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