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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA - İHA
20.04.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Ortalık karışınca saray ziyarete kapandı

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Ortalık karışınca saray ziyarete kapandı

Fransa’da, hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarını protesto için 130’dan fazla kentte düzenlenen grev ve gösterilere onbinlerce kişi katılırken, başkent Paris’teki yürüyüşte şiddet olayları yaşandı.

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  • Ortalık karışınca saray ziyarete kapandı
  • Ortalık karışınca saray ziyarete kapandı
  • Ortalık karışınca saray ziyarete kapandı
  • Ortalık karışınca saray ziyarete kapandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonunun (CGT), çok sayıda sendikanın desteğiyle ‘Mücadeleyi Birleştirme’ sloganıyla düzenlediği grev ve gösteri çağrısına 130’dan fazla kentte katılım oldu. Demiryolu, sağlık, enerji, temizlik, havacılık, posta işletmeleri, eğitim ve kamu çalışanlarıyla öğrenciler gösterilere katıldı. Başkent Paris’te Montparnasse Meydanı’ndan İtalya Meydanı’na kadar yürüyen göstericilere CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez ve çok sayıda siyasetçi destek verdi. Polis, gösteriye 15 bin 300, organizasyon komitesi ise 45 bin kişinin katıldığını açıkladı.

SARAY ZİYARETE KAPANDI
Ülkenin farklı bölgelerinde üniversiteleri blokaj eden öğrenciler de yürüyüşe katıldı. Sorbonne başta olmak üzere farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin de bulunduğu grubun yürüyüş güzergahından çıkmaya çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Gerginliğin artması nedeniyle polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve tazyikli su kullandı. Bu arada, çok sayıda iş yeri ve otobüs durakları zarar gördü, bir otelin giriş kapısı da kırıldı. Grev nedeniyle Paris yakınlarındaki Versay Sarayı’nın da ziyarete kapatıldığı duyuruldu.
Ülkenin güneyindeki Marsilya şehrinde de Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Başkanı Jean-Luc Melenchon’un da katılarak destek verdiği gösteriye, Valilik 5 bin 500, organizasyon komitesi ise 65 bin kişinin katıldığını bildirdi. Ülkenin Dieppe, Rennes, Rouen, Lyon, Nantes, Bordeaux ve Strasbourg kentlerinde düzenlenen gösterilerin katılımcı sayısı bakımından öne çıktığı belirtildi.

Ortalık karışınca saray ziyarete kapandı

HAZİRAN SONUNA KADAR DEVAM
Hükümetin reform ve kemer sıkma politikaları çerçevesinde çok sayıda sektörde planlanan değişiklikler nedeniyle ülkede bir süredir grev ve gösteriler düzenleniyor. Kademeli olarak adlandırılan haftanın belli günleri düzenlenen grevler dışında, 22 Mart’ta genel grev düzenlenmiş ve buna 500 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.
Havacılık, demiryolu ve enerji sektörlerinin haziran ayının sonuna kadar grevlere devam edeceği açıklanırken, üniversitelerde devam eden blokaj eylemlerinin sertleşeceği iddia ediliyor.
Ülkede 5 üniversitenin tamamen, 50’ye yakın üniversite veya fakültenin de kısmen kapatılarak eğitime engel olunduğu öğrenildi.

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