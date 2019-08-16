Ortadoğulu milyonerler Londralıları canından bezdirdi
Ortadoğulu milyonerlerin spor arabalarıyla sokakları yarış pistine çevirip araç gürültüleriyle halkı canından bezdirdirdiği Londra’da durumun artık bir ‘kriz noktasına’ geldiği iddia ediliyor.
LONDRA’nın en lüks caddeleri, yaz aylarında pahalı spor otomobillerin motor gürültüsüyle dolan yarış pistlerine dönüşüyor. Bu sorun, özellikle Ortadoğulu milyonerlerin spor araba filolarını Londra’ya götürdüğü yaz aylarında iyice yoğunlaşıyor. Birçok kişi de sıra sıra park edilen lüks spor arabalarla selfie çekmek için bu sokakları ziyaret ediyor.
Sokaklarda uzun süredir spor arabaların kulakları sağır eden motor seslerine katlanmak zorunda kalan bölge sakinleri canından bezdi.
Gürültü yapan araçların sahiplerine son dört yıldır 1.000 sterlin (1.100 Euro) ceza veriliyor, ancak şu ana dek 148 araç sahibine kesilen bu cezalar caydırıcı olmadı.
SES TERÖRÜ KRİZ NOKTASINDA
Londra’nın en pahalı yerleşim bölgesini yöneten Kensington ve Chelsea Belediyesi, hükümetin sokaklara gürültülü spor otomobilleri tespit edecek ve caydırabilecek ‘akustik kameralar’ takmasını istiyor. Kensington ve Chelsea Belediyesi Meclis üyesi Johnny Thalassites, yıllardır süren bu durumun artık bir ‘kriz noktasına’ geldiğini söyledi.
Bir gencin yarışırken kaza yapıp, çok sayıda park halindeki lüks aracı tahrip etmesinin ardından Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’a bir mektup yazdığını söyleyen Thalassites, bölgenin pilot uygulamaya dahil edilmesini istediklerini belirtti.
Ulaştırma Bakanlığı, gürültü tespit eden kameraları gelecek yedi ay boyunca deneyeceklerini söylemişti. Gürültü kameraları, sürat kameralarına benziyor, ancak mikrofonları sayesinde, gürültü sınırını geçen araçları tespit ediyor.
Kamera, aracın sesi 74 desibeli geçince otomobilin fotoğraflarını çekip, plaka numarasını alıyor ve sahibine para cezası yollanıyor.
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