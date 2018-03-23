Ortaçağ’dan beri İslam Almanya’ya ait

ALMANYA’da İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in “İslam Almanya’ya ait değil” sözlerine tepkiler sürüyor. Siyasetçiler arasında başlayan tartışmaya bilim insanları da katıldı. Başbakan Merkel, geçen salı günü Federal Meclis’teki hükümet konuşmasında üstüne bastıra bastıra, bir kez daha “İslam da artık Almanya’ya aittir” dedi.

Buna CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt itiraz etti ve “Ait değildir” dedi.

Alman Anayasa hukukçusu Prof. Hans Michael Heinig de hukuk açısından Müslümanların dininden soyutlanamayacağını, Müslümanlar Almanya’ya aitse, İslam’ın da Almanya’ya ait olduğunu vurguladı. Bu tartışmaya şimdi de Berlin Humboldt Üniversitesi tarih profesörü Michael Borgolte katıldı.

Avrupa’da modern bilimlerin temelinin Müslüman bilim adamları tarafından atıldığını belirten Borgolte, “Avrupa kültürünün temelinin üç kökü var. Hıristiyan, Yahudi ve İslam. Ben tarihçi olarak konuşuyorum. İslam, Ortaçağ’dan beri hiç şüphe götürmeksizin Avrupa kültürünün bir parçası olarak Almanya’ya aittir” dedi.

‘İSLAM ŞEKİLLENDİRDİ’

“İslam Almanya’ya ait mi değil mi” tartışmalarına da değinen Borgolte, şöyle dedi:

“İslam, Avrupa tarihinin temel bir parçası olarak elbette Almanya’ya da ait. Eski Yunan doğa bilimleri ve felsefesini 8’inci yüzyıldan 11’inci yüzyıla kadar Arap bilim adamları Batı Avrupa’ya kazandırdı. Müslüman filozof ve bilim adamları bu metinleri çevirdi ve yorumlarla zenginleştirerek geliştirdi. Onların çeviri ve yorumları Avrupa’da modern bilimin gelişmesine temel oluşturdu. İslam, bu bilime ve yüksek kültüre aracılık yaparak, Avrupa tarihini şekillendirdi. Batı Avrupa dünyasına ait olan Almanya da kültürel olarak İslam’ın bu katkılarıyla şekillendi.

Bu gerçeği hiçbir tarih bilimcisi reddedemez. Eski Yunan doğa bilimleri, matematik ve felsefesinin çevirisi olmasaydı, 13’üncü yüzyılda Batı Avrupa üniversitelerinde öğretilen modern Avrupa bilimi bugün olmazdı.”

TARİH RESMİ DEĞİŞMELİ

“Hint Arap rakam sistemi, astronomi Müslümanlar üzerinden Batı Avrupa’ya geldi. Bu nedenle Avrupa’nın Hıristiyan Yahudi kültürüyle şekillendiği tezi yetersiz. İslam da bu bilimlere aracılık ederek ve modern bilimlerin gelişmesine katkısıyla Avrupa’nın ve Almanya’nın kültürel şekillenmesine katkı sağladı. İspanya’da İslam bilimlerinin altın çağını yaşadığı dönemde tüm Batı Avrupa’dan bilim adamları ‘Müslümanların bilimini öğrenmek istiyoruz’ diye oraya akın etti. Paris’e giden İngiliz bilim adamlarının oradaki sıkıcı bilimden hayal kırıklığına uğradıkları ve İslam bilimlerini tanımak için İslam ülkelerine gittikleri bugün bilinen bir şey. Batı’nın en iyi beyinleri İslam bilimlerini öğrenmek için özellikle 12. yüzyılda seyyah olarak İslam ülkelerini dolaştı.

Ben 2006’da Avrupa kültürünün Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam olmak üzere üç kökü olduğunu yazdığımda sansasyon olarak algılandı. Bu nedenle kafalardaki tarih resminin değişmesi gerekiyor.”