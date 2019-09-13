Organ satmakla suçlanan doktor 1 milyon 100 bin Euro tazminat kazandı
Almanya’nın Göttingen kentinde organ ticareti yapmakla suçlanan ve yaklaşık bir yıl hapis yatan 51 yaşındaki doktorun suçsuz olduğu anlaşılmıştı. Bunun üzerine Aşağı Saksonya Eyaleti’ne tazminat davası açan doktor, 1 milyon 100 bin Euro kazandı.
BRAUNSCHWEIG Eyalet Mahkemesi’nde bugün görülen davaya avukatıyla gelen doktor, hapiste yattığı süre içinde maddi zarara uğradığını gerekçe göstererek tazminat talebinde bulundu. Hapiste tutulduğu süre içinde Ürdün’de ayda 50 bin dolar kazancını kaybettiğini gözönünde bulunduran hakim, Aşağı Saksonya Eyaleti’ni 1 milyon 100 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti.
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