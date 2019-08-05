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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
05.08.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Ordu-Giresun’a direkt uçalım

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Ordu-Giresun’a direkt uçalım

Almanya’nın Baden Wüttenberg Eyaleti’nde yaşayan Giresun ve Ordulu Türklerin kurdukları sivil toplum kuruluşları, ortak yazdıkları dilekçeyle Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’dan Ordu-Giresun-Stuttgart arasında direkt uçuş talep etti.

ALMANYA’nın sanayi bölgesi olan Baden Wüttenberg Eyaleti’nde yaşayan yaklaşık 500 bin Karadenizlinin kendi imkânları ve araçlarıyla Türkiye’ye gitmeye çalıştığını belirten Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öksüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Giresun ve Ordu dernekleri olarak hazırladığımız ortak dilekçeyle Türkiye’nin hava taşımacılığındaki bayrak firması Türk Hava Yolları’na müracaat ettik.

Ordu-Giresun’a direkt uçalım
Cevat Öksüz

En azından yaz boyu Ordu-Giresun-Stuttgart karşılıklı uçuşları düzenlenmesi halinde kara yolu yerine uçakla seyahat tercih edilecektir. İlk seferde uçuşu ise sivil toplum kuruluşları olarak bizler yapacağız. Ayrıca bu yıl düzenleyeceğimiz 11. dayanışma gecesinde her yıl olduğu gibi yılın başarılı bürokrat ve siyasetçilerine ödül verilecektir. Bu kapsamda başarılı bir şekilde Türk Hava Yolları’nı bütün dünyaya tanıtan hemşerimiz İlker Aycı’yı şimdiden yılın bürokratı seçtiğimizi ilan ediyoruz. Ödülünü 10 yıldır üst üste düzenlediğimiz Avrupa’nın en büyük hemşeri dayanışma organizasyonuna davet ederek takdim edeceğiz.”

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