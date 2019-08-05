Ordu-Giresun’a direkt uçalım
Almanya’nın Baden Wüttenberg Eyaleti’nde yaşayan Giresun ve Ordulu Türklerin kurdukları sivil toplum kuruluşları, ortak yazdıkları dilekçeyle Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’dan Ordu-Giresun-Stuttgart arasında direkt uçuş talep etti.
ALMANYA’nın sanayi bölgesi olan Baden Wüttenberg Eyaleti’nde yaşayan yaklaşık 500 bin Karadenizlinin kendi imkânları ve araçlarıyla Türkiye’ye gitmeye çalıştığını belirten Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öksüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Giresun ve Ordu dernekleri olarak hazırladığımız ortak dilekçeyle Türkiye’nin hava taşımacılığındaki bayrak firması Türk Hava Yolları’na müracaat ettik.
Cevat Öksüz
En azından yaz boyu Ordu-Giresun-Stuttgart karşılıklı uçuşları düzenlenmesi halinde kara yolu yerine uçakla seyahat tercih edilecektir. İlk seferde uçuşu ise sivil toplum kuruluşları olarak bizler yapacağız. Ayrıca bu yıl düzenleyeceğimiz 11. dayanışma gecesinde her yıl olduğu gibi yılın başarılı bürokrat ve siyasetçilerine ödül verilecektir. Bu kapsamda başarılı bir şekilde Türk Hava Yolları’nı bütün dünyaya tanıtan hemşerimiz İlker Aycı’yı şimdiden yılın bürokratı seçtiğimizi ilan ediyoruz. Ödülünü 10 yıldır üst üste düzenlediğimiz Avrupa’nın en büyük hemşeri dayanışma organizasyonuna davet ederek takdim edeceğiz.”
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