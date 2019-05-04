Orban’dan Macron’a: Boşuna deneme, başaramazsın
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mülteci kabul etmek istemeyen ülkeleri yaptırımlarla tehdit eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a “Schengen kurallarını değiştirmek istiyorsan önce sözleşmeyi değiştirmelisin. Bunu da boşuna deneme, başaramazsın” dedi.
MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, mültecilerin dağıtılmasını kabul etmek istemeyen Schengen Bölgesi üye ülkelerinin, bu bölgeden atılmasını talep etmesine tepki gösterdi. Orban, “Eğer Macron, halihazırda yürürlükte olan Schengen kurallarını değiştirmek isterse öncelikle bu sözleşmeyi değiştirmeli. Bunu da başaramayacak, boşuna denemesin” dedi.
ALMANYA MÜLTECİLERDEN KURTULMAK İSTİYOR
Almanya’nın daha önce kabul ettiği mültecileri diğer ülkelere dağıtarak onlardan kurtulmayı planladığını öne süren Orban, “Almanlar da daha önce düşünmeden kabul ettikleri kişilerden (mülteciler) kurtulmak istiyor. Bunun için ise insanlık gibi argümanlar kullanıyorlar. Ama bu açıkça göçmen karşıtı bir refleks” dedi.
Macaristan, mültecilerin AB üyeleri arasında dağıtılmasına karşı çıkıyor. AB’nin mülteci krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında 1294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.
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