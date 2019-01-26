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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
26.01.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Orban: Soros açık açık Avrupa’yı ele geçirmek istiyor

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Orban: Soros açık açık Avrupa’yı ele geçirmek istiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu’nda ülkesine aleyhine başlatılan ‘hukukun üstünlüğünü ihlal’ sürecinde Amerikalı iş adamı George Soros’un parmağı olduğunu iddia ederek “Soros açık açık Avrupa kurumlarını ele geçirmek istiyor” dedi.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth’daki haftalık konuşmasında, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. 
AB Komisyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın “Soros’un adamı” olduğunu savunan Orban, AP’de, Macaristan aleyhine ‘hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği’ gerekçesiyle başlatılan süreçte de “Soros’un parmağı” olduğunu söyledi.

AP SEÇİMLERİNDE SOROS ENGELLENMELİ
“Soros, şimdi de açık bir şekilde Avrupa kurumlarını ele geçirmek istiyor” ifadesini kullanan Orban “George Soros’un etkisinin olağanüstü fazla olduğunu görmek gerek. AP seçimlerinde bu engellenmeli. Biz, AP’de göçmen taraftarı milletvekillerinin de azınlığa düşmesini istiyoruz” diye konuştu.
Macaristan’ın AP’de tartışılmasının mayıs ayındaki AP seçimlerinin bir parçası olduğu iddiasında bulunan Orban, göçmen taraftarı AB milletvekillerinin, hoşlarına gitmeyen ülkeleri hedef olarak seçtiğini de öne sürdü.

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