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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP, AFP
25.07.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Orban: Karadağ Avrupa Birliği üyeliğine hazır

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Orban: Karadağ Avrupa Birliği üyeliğine hazır

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Karadağ’ın AB’ye üyelik sürecine ilişkin, “Rahatlıkla Karadağ’ın AB üyeliğine hazır olduğunu söyleyebilirim. Üyelik yolunda siyasi veya ekonomik bir engelin olduğu düşüncesini desteklemiyorum. Mevcut siyasi irade, ülkenin yarın veya ertesi gün AB üyesi olması için yeterli” dedi.

KARADAĞ’ın başkenti Podgorica’daki resmi temasları kapsamında Karadağlı mevkidaşı Dusko Markovic ile bir araya gelen Orban, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Macaristan’ın Karadağ’ın AB üyeliğini desteklediğini söyledi. Orban, Karadağ’ın AB için gerekli olduğunu belirterek, “Rahatlıkla Karadağ’ın AB üyeliğine hazır olduğunu söyleyebilirim. Üyelik yolunda siyasi veya ekonomik bir engelin olduğu düşüncesini desteklemiyorum. Mevcut siyasi irade, ülkenin yarın veya ertesi gün AB üyesi olması için yeterli” dedi.

Markovic de Karadağ ile Macaristan arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu, iki ülkenin NATO ve AB üyeliği konusunda birbirlerini desteklediklerini dile getirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilebileceğine işaret eden Markovic, Macar yatırımcılara Karadağ’a yatırım yapma çağrısında bulundu.

GÖÇE KARŞI TEL ÖRGÜYE GEREK YOK
Sığınmacı krizine değinen Markovic, Karadağ’ın, 2015’te sığınmacı krizine yönelik bir plan yaptığını belirterek, “Bu şekilde olası risklerin önüne geçmiş olduk. Bu plan, Arnavutluk üzerinden yapılan yasa dışı geçişlerin artmasıyla tekrar gündeme geldi” diye konuştu. Markovic, Karadağ’ın, sığınmacı sayısının artması durumunda sınırlarını koruyabileceğini, henüz Arnavutluk-Karadağ sınırına tel örgü çekmeyi gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.
Macaristan’ın, Karadağ’a 25 kilometrelik sınır için tel örgü yardımında bulunduğunu ifade eden Markovic, “Karadağ’ın güvenliğini tehdit edebilecek bir durum söz konusu olursa bu yardımdan faydalanabiliriz. Şu an sınıra tel örgü çekmeyi gerektirecek bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

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