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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI
21.04.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Oradan da, buradan da koparamazsınız...

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Oradan da, buradan da koparamazsınız...

Geçen ayın sonlarına doğru Megastar Tarkan, Berlin’deydi. Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’u da içeren fizy Tarkan Konserleri turnesinin ilk ayağı Berlin’di. Max Schmeling Halle tıklım tıklımdı.

 

Oradan da, buradan da koparamazsınız...Kızlı-erkekli gençler.
Her haliyle bakımlı kızlı erkekli gençler.
Modern ve spor giyimli kızlar, erkekler.
Megastar kapalı salonu dolduran kızlı-erkekli binlerce Berlinli gence unutulmaz bir akşam yaşattı.
Sahneye çıkar çıkmaz çılgınca alkışlanan Tarkan, açılışı Yol şarkısıyla yaptı.
7 yıl aradan sonra yaptığı son albümü 10’da yer alan Beni Çok Sev, Her Şey Fani, Çok Ağladım, Bal Küpü parçalarını söyledi.
Tabi daha birçok şarkısını da.
Ama dillerden düşmeyen Kuzu Kuzu, Öp, Dudu, Kış Güneşi, Ölürüm Sana gibi efsane şarkılarını da.
Ben hem Tarkan’ı dinledim hem de kızlı-erkekli gençleri izledim.
Hepsi de şarkı sözlerini ezbere biliyorlardı.
Hepsi de Tarkan’a eşlik ediyorlardı.
Hem sözleriyle hem de hareketleriyle.
Hepsi kıpır kıpırdı.
Yerlerinde duramıyorlardı.
Sürekli müziğe ayak uydurup oturdukları veya ayakta durdukları yerde dans ediyorlardı.
Bu tabloyu görünce kendi kendime “Siz bu gençleri Türkiye’den, Türk kültüründen koparamazsınız” dedim.
Gerçekten de öyle.
Muhtemelen çoğu Alman vatandaşı olan kızlı- erkekli Türk kökenli bu gençler, “Biz buralıyız. Biz Almanyayız. Ama biz aynı zamanda oralıyız. Biz Türkiyeyiz” der gibiydiler.

***
Münster Üniversitesi’nin Türkler ve Türk kökenliler arasında yaptığı bir kamuoyu yoklaması da gösteriyor bunu.
Birinci neslin yüzde 67’si, ikinci ve üçüncü nesil Türkler ve Türk kökenlilerin yüzde 86’sı uyum için insanların kendi kültür ve kimliklerini korumalarının şart olduğu görüşünü paylaşıyor.
Türklerin ve Türk kökenlilerin yüzde 91’i uyum için iyi derecede Almanca bilmenin, yüzde 84’ü Almanya’da geçerli yasalara saygı göstermenin yüzde 76’sı da Almanlarla ilişkileri geliştirmenin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.
Türklerin ve Türk kökenlilerin yüzde 90’ı kendilerini Almanya’da evlerinde hissediyor.
Her ne kadar Almanya’daki aşırı sağcı ve sağ popülist politikacıların yanı sıra muhafazakar kanattan bazı politikacılar da “Aynı anda iki ülkeye birden sadakat gösterilemez” diyerek, çifte vatandaşlık uygulamasına son verilmesini isteseler de aynı kamuoyu yoklamasında çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
Türkler ve Türk kökenliler arasında Almanya’ya aidiyet duygusu yüzde 86’yı buluyor.
Türkiye’ye aidiyet duygusu da yüzde 85’i.
Bu da çok açık bir biçimde Almanya’da yaşayan Türklerin ve Türk kökenlilerin hem buralı hem de oralı olduklarını ortaya koyuyor.
İşte bu yüzden de bu insanlar gururlu bir biçimde “Biz Almanyayız” diyorlar.
Aynı şekilde de “Biz Türkiyeyiz” diyorlar.

***
Ancak aynı kamuoyu yoklamasında tedirgin edici bir unsur da gözden kaçmıyor.
Türklerin ve Türk kökenlilerin yüzde 51’i “Kendimi ikinci sınıf yurttaş hissediyorum” diyor.
Yüzde 54’ü “Ne yaparsam yapayım Alman toplumunun bir parçası olarak kabul edilmiyorum” görüşünü paylaşıyor.
Yüzde 24’ü de kendilerini dışlanmış bir halk grubu olarak görüyor.
Hem de burada doğup büyükleri halde.
Hem de çoğu yıllardır Alman vatandaşı olduğu halde.
İşte bu olguyu göz önünde bulundurarak Almanya’da politik sorumluluk taşıyanların da sağduyulu Almanların da daha yapıcı bir tutum sergilemeleri kaçınılmazdır.
Bu barış içinde birlikte yaşam için gereklidir de.

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