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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
27.09.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

‘Operasyonların şeffaflığı için üniformalara isim yazılsın’

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‘Operasyonların şeffaflığı için üniformalara isim yazılsın’

2013’te yürürlüğe giren polislerin üniformasının üzerine isim veya sicil numarasının yazılması uygulamasının iptali için Brandenburg Eyaleti Polis Teşkilatı’nda iki polis dava açmıştı. Berlinxipzig’deki Federal İdare Mahkemesi, polisin isminin veya sicil numarasının bulunmasının operasyonların şeffaflığını ve vatandaşla daha çok yakınlaşmasına hizmet edeceğini gerekçe göstererek polislerin başvurusunu reddetti.

FEDERAL İdari Mahkeme aldığı kararla, davacı polislerin öne sürdüğü görevleri başında taciz edilme, kendisi ve ailelerinin güvenliğinin tehlikeye sokulma gerekçelerini reddetti. Yüksek mahkeme ret kararına gerekçe olarak, polisin isminin veya sicil numarasının bulunmasının operasyonların şeffaflığını ve vatandaşla daha çok yakınlaşmasına hizmet edeceğini gösterdi.

UYGULAMA DİĞER EYALETLERDE DE VAR
Mahkeme, uygulamanın polisin çalışmasına kısıtlama getirmekle birlikte bu kısıtlamanın asıl amaca aykırı olmadığını da gerekçeler arasında gösterdi.
Brandenburg dışında Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hessen, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde aynı uygulama var. Kuzey Ren Vestfalya ise 2017 yılında aldığı kararla polislerin isimlerini ve sicil numaralarını üniformalarından çıkardı.

 

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