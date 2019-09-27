‘Operasyonların şeffaflığı için üniformalara isim yazılsın’
2013’te yürürlüğe giren polislerin üniformasının üzerine isim veya sicil numarasının yazılması uygulamasının iptali için Brandenburg Eyaleti Polis Teşkilatı’nda iki polis dava açmıştı. Berlinxipzig’deki Federal İdare Mahkemesi, polisin isminin veya sicil numarasının bulunmasının operasyonların şeffaflığını ve vatandaşla daha çok yakınlaşmasına hizmet edeceğini gerekçe göstererek polislerin başvurusunu reddetti.
FEDERAL İdari Mahkeme aldığı kararla, davacı polislerin öne sürdüğü görevleri başında taciz edilme, kendisi ve ailelerinin güvenliğinin tehlikeye sokulma gerekçelerini reddetti. Yüksek mahkeme ret kararına gerekçe olarak, polisin isminin veya sicil numarasının bulunmasının operasyonların şeffaflığını ve vatandaşla daha çok yakınlaşmasına hizmet edeceğini gösterdi.
UYGULAMA DİĞER EYALETLERDE DE VAR
Mahkeme, uygulamanın polisin çalışmasına kısıtlama getirmekle birlikte bu kısıtlamanın asıl amaca aykırı olmadığını da gerekçeler arasında gösterdi.
Brandenburg dışında Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hessen, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde aynı uygulama var. Kuzey Ren Vestfalya ise 2017 yılında aldığı kararla polislerin isimlerini ve sicil numaralarını üniformalarından çıkardı.
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