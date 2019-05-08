Operasyondaki İngiliz askerini bir fil öldürdü
Malavi’de yürütülen izinsiz avlanma karşıtı bir operasyonda yer alan İngiliz askeri Guardsman Mathew Talbot, bir fil tarafından öldürüldü.
İNGİLTERE basını, Mathew Talbot isimli askerin Malavi’de izinsiz avlanmaya karşı yürütülen bir operasyon esnasında bir fil tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da askerin Malavi’de yürütülen operasyonda trajik bir şekilde öldüğü belirtildi.
SAVUNMA BAKANI: DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM
Savunma Bakanı Penny Mordaunt, “Mathew Talbot’un ölüm haberini aldığım için derin üzüntü içerisindeyim. Bu trajik kaza bize bir kez daha ordumuzun, vahşi hayat içerisinde soyu tükenmekte olan türleri suçlular tarafından katledilmekten korurken karşılaşabileceği tehlikeleri hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.
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