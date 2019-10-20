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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
20.10.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Operasyon başladı, hastaneler hazır bekledi...

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Operasyon başladı, hastaneler hazır bekledi...

Almanya’nın güney eyaletlerinden Baden Württemberg’de asker ve polisin ortaklaşa düzenlediği büyük bir tatbikat gerçekleştirildi. Terör saldırılarına hazırlık amacıyla yapılan tatbikat, gerçeği aratmadı. Baden Württemberg İçişleri Bakanlığı tarafından yapılana açıklamada, hafta sonu gerçekleşen tatbikatın Almanya’da şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olduğu belirtildi.

SENARYO gereği, Koblenz kenti merkezini elinde uzun namlulu silahlarla teröristler bastı. Trafiğe kapalı alana bir de bomba yüklü araç bırakan teröristler, katliam yapmayı hedefledi. Polis de askeri birliklerin yardımıyla hem bomba yüklü aracın patlamasını engellemeyi hedefledi hem de teröristleri yakalamayı.

Operasyon başladı, hastaneler hazır bekledi...
Tatbikat sırasında helikopterler ve ambulanslar da yaralıları taşımak için görev yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikat sırasında çevre hastaneler yaralılara müdahale etmek için ameliyathanelerini ve istasyonlarını hazır bekletti. Çatışma alanından yaralıları kurtarmak için askeri panzer ambulanslar bile çalıştı.

Operasyon başladı, hastaneler hazır bekledi...


Tatbikatla ilgili açıklama yapan Baden Württember İçişleri Bakanı Thomas Strobl, “Kısa süre önce Halle’de meydana gelen saldırı bizim terör saldırılarına hazırlıklı olmamızı gösterdi. Durumun ne kadar vahim olduğunu son saldırı gözler önüne serdi. Biz de gerçeğe çok yakın senaryoyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik” dedi.

Operasyon başladı, hastaneler hazır bekledi...

Operasyon başladı, hastaneler hazır bekledi...

Operasyon başladı, hastaneler hazır bekledi...

Operasyon başladı, hastaneler hazır bekledi...

 

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