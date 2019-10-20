Operasyon başladı, hastaneler hazır bekledi...
Almanya’nın güney eyaletlerinden Baden Württemberg’de asker ve polisin ortaklaşa düzenlediği büyük bir tatbikat gerçekleştirildi. Terör saldırılarına hazırlık amacıyla yapılan tatbikat, gerçeği aratmadı. Baden Württemberg İçişleri Bakanlığı tarafından yapılana açıklamada, hafta sonu gerçekleşen tatbikatın Almanya’da şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olduğu belirtildi.
SENARYO gereği, Koblenz kenti merkezini elinde uzun namlulu silahlarla teröristler bastı. Trafiğe kapalı alana bir de bomba yüklü araç bırakan teröristler, katliam yapmayı hedefledi. Polis de askeri birliklerin yardımıyla hem bomba yüklü aracın patlamasını engellemeyi hedefledi hem de teröristleri yakalamayı.
Tatbikat sırasında helikopterler ve ambulanslar da yaralıları taşımak için görev yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikat sırasında çevre hastaneler yaralılara müdahale etmek için ameliyathanelerini ve istasyonlarını hazır bekletti. Çatışma alanından yaralıları kurtarmak için askeri panzer ambulanslar bile çalıştı.
Tatbikatla ilgili açıklama yapan Baden Württember İçişleri Bakanı Thomas Strobl, “Kısa süre önce Halle’de meydana gelen saldırı bizim terör saldırılarına hazırlıklı olmamızı gösterdi. Durumun ne kadar vahim olduğunu son saldırı gözler önüne serdi. Biz de gerçeğe çok yakın senaryoyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik” dedi.
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