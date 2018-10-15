Opel’e dizel baskını
Hessen Eyalet Kriminal Dairesi’ne bağlı polisler, Frankfurt Savcılığının talebi üzerine Fransız PSA Grubunun sahibi olduğu Opel’in Kaiserslautern ve Rüsselsheim kentlerinde bulunan tesislerine baskın yaptı.
POLİS, iki kentteki tesislerde dizel motorlarının emisyon hacimlerinin ölçümlerinde manipülasyon yapılıp yapılmadığına ilişkin delil ve belge topladı. Frankfurt Savcılığından yapılan açıklamada, Opel’in 2012, 2014 ve 2017 yıllarında ürettiği Zafira, Cascada ve Insignia model otomobillere takılan Euro 6 dizel motorlarının gaz ölçümlerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.
Opel, 2016 yılından beri savcılığın takibinde. Volkswagen skandalının patlamasından sonra Opel otomobillerinin egzoz gazı ölçümlerinde hatalı bilgisayar programlarının kullanıldığı ileri sürülmüştü. Opel yönetimi ise bu iddiaları sürekli reddediyordu.
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