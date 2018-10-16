Opel’den 100 bin mazotlu aracı geri çağırması isteniyor
Fransız PSA Grubunun sahibi olduğu Opel’in dizel motorlu araçlardaki emisyon hacimlerinin ölçümlerinde manipülasyon yapılıp yapılmadığına ilişkin delil ve belge toplanmasının ardından şimdi de araçların geri çağrılması gündemde.
SON yapılan emisyon ölçümlerinde yeni bir hatanın daha tespit edildiğini açıklayan Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), 100 bin dizel motorlu aracın geri çağrılarak yeniden emisyon değerlerinin ölçülüp, eksikliklerin giderilmesini istedi. Alınan kararın resmi olarak Opel’e bildirileceğini açıklayan KBA, şirketin, emisyon ölçüm cihazlarında ortaya çıkan ölçüm hatalarının düzeltilmesi için tanınan zamanı değerlendirmediği, Zafira, Cascada ve Insignia model otomobillere takılan Euro 6 dizel motorlarının ancak yüzde 70’lik bölümünün elden geçirildiğini bildirdi.
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