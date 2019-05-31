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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
31.05.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Onun için de sürpriz olmuş

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Onun için de sürpriz olmuş

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eylül ayına kadar ülkeyi yönetmesi için başbakanlık görevini Anaysa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein’a verdi. 69 yaşındaki Bierlein, Avusturya’nın ilk kadın başbakanı olacak. Bierlein kabinenin diğer üyelerini atadıktan sonra yemin ederek görevine başlayacak.

CUMHURBAŞKANI Van der Bellen’in, Brigitte Bierlein’ı başbakan olarak ataması, Avusturya’da sürpriz olarak değerlendirildi. Görevin kendisine teklif edilmesinden sonra birkaç saat düşünmek istedidiğini belirten Bierlein, bu teklifin kendisi için de sürpriz olduğunu ancak daha sonra Avusturya’nın iyiliği için görevi kabul ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Bierlein’ın başbakan olarak atanmasıyla ilgili, “Sayın Bierlein’ı yeni hükümeti kurması için görevlendiriyorum. Ben onu ihtiyatlı, açık görüşlü ve yetkin bir kişi olarak tanıdım” dedi.

Onun için de sürpriz olmuşKURZ TEBRİK ETTİ
Bierlein’ın yardımcılığını SPÖ’ye yakınlığıyla bilinen Clemens Jabloner yapacak. Dışişleri bakanlığı görevine de Alexander Schallenberg getirilecek. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Bierlein’ı hem ÖVP hem de SPÖ’nün desteğini alacak bir isim olduğunu düşündüğü için atadı. Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Lideri ve eski Başbakan Sebastian Kurz, Twitter’dan paylaştığı mesajla Brigitte Bierlein’ı görevi kabul ettiği için tebrik ve teşekkür etti. Kurz, yayınladığı mesajında Bierlein’ı övdü. SPÖ Lideri Pamela Rendi Wagner de Bierlein’ın başbakan olarak atanmasından memnun. SPÖ Lideri Twitter’dan yayınladığı mesajında karardan dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.

BRIGITTE BIERLEIN KİMDİR?
Brigitte Bierlein, 25 Haziran 1949’da doğdu. Sanat eğitimi almak istedi ancak son anda karar değiştirip hukuk fakültesine yazıldı. 1975’te hâkimlik sınavını kazanarak hâkim oldu. İki yıl sonra savcı olarak görevini sürdürdü. 1990-2002 yılları arasında başsavcılık yaptı. Daha sonra Anayasa Mahkemesine geçti. 2018’e kadar üye ve başkan yardımcılığı yaptı. Ardından ülkenin en yüksek mahkemesinin başkanı oldu. Gelecek yıl emekli olmayı planlarken şimdi Avusturya tarihinde ilk kadın başbakan olarak ülkeyi yönetecek. Bierlein, eylül ayında yapılacak erken seçimlere kadar birlikte ülkeyi yönetecek kabine üyesi bakanları uzmanlar arasından seçecek. Emekli hakim hayat arkadaşıyla yaşayan Avusturya’nın yeni başbakanının çocuğu yok.

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