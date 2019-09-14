Onun görevi Türk tangosunu sevdirmek

TEMELLERİ cumhuriyetin kurulmasıyla atılan Türk Tango müziği ile ilgilenen genç sanatçılar, cumhuriyetin hemen başında Türk Tango müziğine ait eserler ortaya çıkarmak için çabaladı. İlk Türk eserleri üreten müzisyen ise Necip Celal’dır. Babası Osmanlı nazırı (bakan) olan Necip Celal, Türk tango müziğinin dillerden düşmeyen eserlerine imza attı. Necip Celal’in henüz 20 yaşındayken, 1928 yılında yazdığı ‘Mazi Kalbimde Bir Yaradır’ eseri aradan geçen 90 yıla rağmen hala dillerde ve kulaklarda...





NECİP CELAL VE FEHMİ EGE

Necip Celal gibi Fehmi Ege de Türk tango müziğinin önemli isimlerindendi. Fehmi Ege’nin bestesi olan ‘Mehtaplı Bir Gecede’ de tıpkı ‘Mazi Kalbimde Bir Yaradır’ gibi dillerden düşmedi. Berlin’e göç eden işçi Türk ailenin Berlin’de doğan üç kızının en küçüğü, opera ve tiyatro sanatçısı Dilek Ölçüm, bu iki önemli ismin eserlerinin de aralarında yer aldığı Türk Tango müziğine ait eserleri Avrupa’da seslendirip yaşatıyor.

Türk müziğinin her alanda çok önemli eserlere sahip olduğu ancak çok fazla tanınmadığını kaydeden Ölçüm Avrupa’da katıldıkları festival ve konserlerde Türk Tangosunu tanıtmaya çalışıyor.





ANNEMİN EĞİTİM ALAMAMASI BÜYÜK KAYIP

Annesinin etkisinde kalarak sanata yönelen Ölçüm, önce opera eğitimi aldı. Ölçüm “Annemin çok güzel bir sesi var. Onun ses eğitimi almaması büyük kayıp. Evde onun söylediği şarkılarla büyüdük. Annem Türkçeye de çok önem verir. Almanlar arasında büyüdük ama annemin özverisiyle Türkçeyi çok iyi öğrendik. Türkçe şarkıları da ondan öğrendim. Ailemin desteğiyle opera eğitimi aldım. Daha sonra Türk müziğine döndüm. Türk Tango müziğinin eserlerini Almanya’da ve Avrupa’da hem Türklere hem de Avrupalılara tanıtıp, sevdirmek istiyorum. Bu yüzden davet aldığım konserlerde ve festivallerde tango müziğimizin eserlerini seslendiriyorum” diyor.





HER SAHNEDEN SONRA BAŞKA DAVET

Ölçüm, sadece şarkı söylemek için sahneye çıkmıyor. Tiyatro oyunlarında da oynuyor. Şimdiye kadar oynadığı müzikallerde de Türk Tango müziğine ait eserleri seslendirdi. Gelecek yıl sahnelenmesi planlanan bir müzikalde de yer alacak. Önümüzdeki aylarda ise Almanya’nın farklı kentlerinde düzenlenecek konserlere katılacaklarını kaydeden Ölçüm “Grubum ‘Dilek Tango Viento’ ile birlikte sahne alacağız. Her katıldığımız festivalden sonra başka organizasyonlardan da davet alıyoruz. Türk Tangosunu dinleyenler beğeniyor. Bu da beni mutlu ediyor” dedi.