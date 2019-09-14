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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
14.09.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Onun görevi Türk tangosunu sevdirmek

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Onun görevi Türk tangosunu sevdirmek

Opera ve tiyatro sanatçısı Dilek Ölçüm, ‘Dilek Tango Viento’ ile Almanya ve Avrupa’nın farklı kentlerinde düzenlenen festival ve konserlerde Türk Tango müziğine ait eserleri seslendiriyor. Türk müziğinde her alanda önemli eserlerin yer aldığına dikkati çeken Berlin doğumlu Ölçüm “Ne yazık ki müziğimiz çok tanınmıyor. Benim de amacım Almanya ve Avrupa’ya özellikle Tango müziğimizi tanıtmak ve sevdirmek istiyorum” diyor.

TEMELLERİ cumhuriyetin kurulmasıyla atılan Türk Tango müziği ile ilgilenen genç sanatçılar, cumhuriyetin hemen başında Türk Tango müziğine ait eserler ortaya çıkarmak için çabaladı. İlk Türk eserleri üreten müzisyen ise Necip Celal’dır. Babası Osmanlı nazırı (bakan) olan Necip Celal, Türk tango müziğinin dillerden düşmeyen eserlerine imza attı. Necip Celal’in henüz 20 yaşındayken, 1928 yılında yazdığı ‘Mazi Kalbimde Bir Yaradır’ eseri aradan geçen 90 yıla rağmen hala dillerde ve kulaklarda...

Onun görevi Türk tangosunu sevdirmek

NECİP CELAL VE FEHMİ EGE
Necip Celal gibi Fehmi Ege de Türk tango müziğinin önemli isimlerindendi. Fehmi Ege’nin bestesi olan ‘Mehtaplı Bir Gecede’ de tıpkı ‘Mazi Kalbimde Bir Yaradır’ gibi dillerden düşmedi. Berlin’e göç eden işçi Türk ailenin Berlin’de doğan üç kızının en küçüğü, opera ve tiyatro sanatçısı Dilek Ölçüm, bu iki önemli ismin eserlerinin de aralarında yer aldığı Türk Tango müziğine ait eserleri Avrupa’da seslendirip yaşatıyor.
Türk müziğinin her alanda çok önemli eserlere sahip olduğu ancak çok fazla tanınmadığını kaydeden Ölçüm Avrupa’da katıldıkları festival ve konserlerde Türk Tangosunu tanıtmaya çalışıyor.

Onun görevi Türk tangosunu sevdirmek

ANNEMİN EĞİTİM ALAMAMASI BÜYÜK KAYIP
Annesinin etkisinde kalarak sanata yönelen Ölçüm, önce opera eğitimi aldı. Ölçüm “Annemin çok güzel bir sesi var. Onun ses eğitimi almaması büyük kayıp. Evde onun söylediği şarkılarla büyüdük. Annem Türkçeye de çok önem verir. Almanlar arasında büyüdük ama annemin özverisiyle Türkçeyi çok iyi öğrendik. Türkçe şarkıları da ondan öğrendim. Ailemin desteğiyle opera eğitimi aldım. Daha sonra Türk müziğine döndüm. Türk Tango müziğinin eserlerini Almanya’da ve Avrupa’da hem Türklere hem de Avrupalılara tanıtıp, sevdirmek istiyorum. Bu yüzden davet aldığım konserlerde ve festivallerde tango müziğimizin eserlerini seslendiriyorum” diyor.

Onun görevi Türk tangosunu sevdirmek

HER SAHNEDEN SONRA BAŞKA DAVET
Ölçüm, sadece şarkı söylemek için sahneye çıkmıyor. Tiyatro oyunlarında da oynuyor. Şimdiye kadar oynadığı müzikallerde de Türk Tango müziğine ait eserleri seslendirdi. Gelecek yıl sahnelenmesi planlanan bir müzikalde de yer alacak. Önümüzdeki aylarda ise Almanya’nın farklı kentlerinde düzenlenecek konserlere katılacaklarını kaydeden Ölçüm “Grubum ‘Dilek Tango Viento’ ile birlikte sahne alacağız. Her katıldığımız festivalden sonra başka organizasyonlardan da davet alıyoruz. Türk Tangosunu dinleyenler beğeniyor. Bu da beni mutlu ediyor” dedi.

Onun görevi Türk tangosunu sevdirmek

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