'Onu dünya çapında bir yüzücü olarak görürseniz şaşırmayın'
Hocası, 9 yaşındaki Egemen Sertbaş'ın gelecekte büyük bir yüzücü olacağını söyledi.
Nürnberg ve çevresindeki Türklerin yakından tanıdığı FDP partisi Schwabach Yönetim Kurulu üyesi Seyfettin Karagöl’ün 9 yaşındaki torunu Egemen Sertbaş, 3 ay önce başladığı yüzme dalında; çeşitli kategorilerde, birincilik ve üçüncülük elde etti.Hocası, Egemen’in gelecekte, büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade ederek, “ilerde onu dünya çapında bir yüzücü olarak görürseniz sakın şaşırmayın" diyerek Egemen’i övdü.
Seyfettin Karagöl ise, torununun başarısından duyduğu memnuiyeti belirti ve “ Torunumun başarısını 19 Mayıs’ın 100.yılına armağan ediyorum “ dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle