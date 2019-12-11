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Avrupa
BERLİN / Fotoğralar: dpa
11.12.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Onlara minnettarız

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Onlara minnettarız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık binasında yurt dışında görev yapan asker ve polis yakınlarını ağırladı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer de davette hazır bulundu.

 YURTDIŞINDA görev yapan asker ve polislerin eşleri, çocukları ve yakınlarının hazır bulunduğu davette konuşan Başbakan Merkel, “Bugün size onları taktir ettiğimi bildirmek istiyorum. Sizin için daha iyi neler yapabiliriz, bunu bize söyleyin” dedi. Merkel, Afganistan, Mali, Nijer, Ürdün, Irak, Kosova, Batı Sahra, Somali, Sudan, Libya ve Güney Kıbrıs’taki askerler ve polislerin görevleri nedeniyle aile fertlerinin de etkilendiklerini belirtirken, ailelerinin onlar için en büyük itici güç olduğunu kaydetti.

Onlara minnettarız
‘İNANILMAZ SAYGI DUYUYORUM’
Almanya Başbakanı, “Onlara inanılmaz şekilde saygı duyuyorum. Onlar sadece bizim güvenliğimiz için orada değiller, bulundukları yerler için de bir şeyler yapma çabasındalar. Federal hükumet olarak onların yaptıklarını çok az insanın yapabileceğinin farkındayız. Onlar toplumda da saygı buluyor” dedi.

 

 

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