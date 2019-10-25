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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
AA
25.10.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Onlar saldırıyor, Almanya izliyor!

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Onlar saldırıyor, Almanya izliyor!

Almanya’da terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin şiddet eylemleri artarak sürerken, Alman makamları terör örgütünün faaliyetlerine kayıtsız kalmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’nin Barış Pınarı harekâtını başlattığı 9 Ekim’den bu yana Almanya genelinde gösteriler düzenleyen YPG/PKK yandaşları, farklı kentlerde Türklere ait iş yerlerine, kültür merkezlerine ve camilere saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 1’i ağır olmak üzere 15 Türk vatandaşı yaralanırken; Türkiye, Almanya’ya verdiği notada, terör örgütüne karşı önlemlerin artırılmasını, Türk toplumunun ve kuruluşlarının korunması için tedbirler alınmasını talep etti.
Alman iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) son dönemde yayımladığı raporlar, YPG/PKK’nın giderek daha fazla şiddet eylemlerine yöneldiğini, terör örgütünün lider kadrolarının özellikle gençleri şiddete teşvik ettiğini gösteriyor. Resmi rakamlara göre, YPG/PKK üyelerinin işledikleri suçlar 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 80’in üzerinde artarak bin 873 oldu. Polis istatistiklerine göre, bu suçların 305’ini şiddet eylemleri oluşturuyor. BfV’nin 2018 raporuna göre, terör örgütü PKK’nın Almanya’da yaklaşık 14 bin 500 üyesi bulunuyor. Almanya, terör örgütünün propaganda, eleman temin etme ve para toplama faaliyetleri açısından en önemli merkezlerinden birisi konumunda yer alıyor.

Onlar saldırıyor, Almanya izliyor

İNTERNETTEN BULUYORLAR
PKK’nın ve Suriye uzantısı YPG’nin eleman temin etme ve bunları savaşmak üzere yurt dışına gönderme faaliyetleri de Alman istihbaratınca yakından izleniyor. BfV’nin internet sitesindeki raporunda, YPG/PKK’nın son dönemde kurduğu internet siteleri, sosyal medya hesapları ve Almanya genelinde düzenlediği festivallerle özellikle gençleri etkilemeye ve terör örgütüne katmaya çaba gösterdiği belirtiliyor. Raporda, son dönemde Almanya’dan en az 250 kişinin terör eylemleri için Suriye ve Irak’a gönderildiği, bunların bazılarının ise burada öldükleri bilgisine yer veriliyor.

Onlar saldırıyor, Almanya izliyor

KANDİL’DEN YÖNETİLİYOR
YPG/PKK yandaşları, Almanya’da kurdukları kültür dernekleri maskesi altında faaliyet gösterirken, kamuoyunda kendilerini barış yanlısı, demokratik örgütlenmeler olarak tanıtıyor, Türkiye aleyhtarı propaganda yürütüyor. BfV’nin raporuna göre, PKK terör örgütü unsurları, Almanya’da son derece hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ediyor, Kandil’den gelen emirlere bütünüyle uyuyor.

Onlar saldırıyor, Almanya izliyor

15 MİLYON EURO TOPLADILAR
Alman iç istihbaratının raporuna göre, terör örgütü 2018’de Almanya genelinde düzenlediği yardım kampanyalarında en az 15 milyon Euro para topladı. Güvenlik uzmanları, terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı, para aklama faaliyetleri, haraç toplama gibi faaliyetleriyle elde ettiği gelirlerin bunun çok daha üzerinde olduğunu, yaklaşık 40 milyon Euro’ya ulaştığını tahmin ediyor. Almanya’yı 9 ana ve 31 alt bölgeye ayıran terör örgütü, buralarda görevlendirdiği sorumlular aracılığıyla faaliyetlerini devam ettiriyor.

SORUŞTURMALAR SONUÇSUZ KALIYOR
Alman makamları, ülkede 1993’ten bu yana yasaklı olan PKK’nın faaliyetlerine karşı etkili soruşturmalar yürütmezken, suça karışan terör örgütü yandaşları ise çoğu zaman para cezalarına çarptırılıyor, hafif cezalarla serbest bırakılıyor. Federal Başsavcılık, 2011-2017’de sadece 387 PKK’lı hakkında terör örgütü üyeliğinden ya da terör örgütüne destek verme suçlarından soruşturma açarken, bu yargılamaların çoğu hafif cezalarla sonuçlandı. Son dönemde üst düzey PKK’lılardan yalnızca 11’i, 2 yıl 6 ay ile 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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