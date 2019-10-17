Onlar bıçaklarken, Alman polisi izlemiş
Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya’nın Lüdenscheid kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından yaralanan 4 Türkiye kökenli Alman vatandaşını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
BAŞKONSOLOS Cebeci, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Cebeci, “Son dönemlerde gerek vatandaşlarımıza gerekse mekanlarına yönelik saldırılar arttı. Bu işi önlemek Alman güvenlik güçlerinin görevi, kendilerine sürekli söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz” dedi. Sırtından bıçakla ağır yaralanan M.P. isimli Türk vatandaşı ise başından geçenleri Cebeci’ye anlattı. Merdivenlerin başında duran 15-20 gencin ellerindeki Türk bayrağını görünce kendisinin de bayrağın ucundan tuttuğunu belirten M.P., daha sonra kalabalık bir grubun saldırısına uğradıklarını, sonrasını hatırlamadığını söyledi.‘BAŞINA BÜYÜK DARBE ALMIŞ’
M.P.’nin eşi R.P. ise şunları söyledi: “Eşim bir mağazaya alışverişe gidiyor. Bakıyor dışarıda insanlar toplanmış, kenarda durup izlerken kalabalık ortasına alıyor ve bu hale getiriyor. Oysa eşimin olaylarla hiçbir alakası yok. Videolarda da izledim, orada iki polis var, eşimi araya alıyorlar ve o polisler hiç karışmıyor. Henüz yeni kendine gelmeye başladı ve tehlikeyi atlatamadı. Başına büyük darbe almış, dizinde bir sorun var. Bıçak sırtından girip karın boşluğuna gelmiş, bağırsağında zedelenme olduğunu söylediler. Bıçaklanan yere dikiş attılar. İç kanama ihtimaline karşı birkaç gün daha hastanede tutacaklarmış.”POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Lüdenscheid kentinde önceki gün akşamüstü meydana gelen olayda, biri ağır olmak üzere 4 kişi PKK/YPG yandaşları tarafından yaralandı. Türkiye kökenli Alman vatandaşı olan 50 yaşındaki M.P. sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı harekâtını protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısı sonrası hafif yaralanan diğer üç kişi de aynı hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
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