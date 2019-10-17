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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Onlar bıçaklarken, Alman polisi izlemiş

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Onlar bıçaklarken, Alman polisi izlemiş

Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya’nın Lüdenscheid kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından yaralanan 4 Türkiye kökenli Alman vatandaşını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

BAŞKONSOLOS Cebeci, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Cebeci, “Son dönemlerde gerek vatandaşlarımıza gerekse mekanlarına yönelik saldırılar arttı. Bu işi önlemek Alman güvenlik güçlerinin görevi, kendilerine sürekli söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz” dedi. Sırtından bıçakla ağır yaralanan M.P. isimli Türk vatandaşı ise başından geçenleri Cebeci’ye anlattı. Merdivenlerin başında duran 15-20 gencin ellerindeki Türk bayrağını görünce kendisinin de bayrağın ucundan tuttuğunu belirten M.P., daha sonra kalabalık bir grubun saldırısına uğradıklarını, sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Onlar bıçaklarken, Alman polisi izlemiş
‘BAŞINA BÜYÜK DARBE ALMIŞ’
M.P.’nin eşi R.P. ise şunları söyledi: “Eşim bir mağazaya alışverişe gidiyor. Bakıyor dışarıda insanlar toplanmış, kenarda durup izlerken kalabalık ortasına alıyor ve bu hale getiriyor. Oysa eşimin olaylarla hiçbir alakası yok. Videolarda da izledim, orada iki polis var, eşimi araya alıyorlar ve o polisler hiç karışmıyor. Henüz yeni kendine gelmeye başladı ve tehlikeyi atlatamadı. Başına büyük darbe almış, dizinde bir sorun var. Bıçak sırtından girip karın boşluğuna gelmiş, bağırsağında zedelenme olduğunu söylediler. Bıçaklanan yere dikiş attılar. İç kanama ihtimaline karşı birkaç gün daha hastanede tutacaklarmış.”
Onlar bıçaklarken, Alman polisi izlemiş
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Lüdenscheid kentinde önceki gün akşamüstü meydana gelen olayda, biri ağır olmak üzere 4 kişi PKK/YPG yandaşları tarafından yaralandı. Türkiye kökenli Alman vatandaşı olan 50 yaşındaki M.P. sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı harekâtını protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısı sonrası hafif yaralanan diğer üç kişi de aynı hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

 

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