‘Önemli olan ülkemizde yaşayan herkesin birliği’
Almanya, birleşmenin 29’uncu yıldönümünü Kiel’de düzenlenen şenliklerle kutladı. Kutlama törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Konsey Başkanı Daniel Günther, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskühle katıldı.
TÖRENDE konuşan Merkel, “Almanya’nın devletsel birliği tamamlanmıştır. Almanların 3 Ekim 1990’da gerçekleşen birleşmesi ve birlikteliği henüz bugün de tamamlanmadı Almanya’nın birliği devam eden bir süreç ve birlik daimi bir görev. Burada söz konusu olan, ülkemizde yaşayan herkesin birlikteliği. Çeşitliliğimize sevinelim” dedi.
Doğu Almanya’da rejimin yıkılmasını sağlayan Kasım 1989 barışçıl gösterilerini öven Merkel, rejim kurbanlarını andı: “Onları hiçbir zaman unutmamalıyız. Bugünkü sevinçli günlerimizde de.” Duvarın yıkılmasına yol açan barışçıl gösterileri, “Özgürlük ruhu içinde bir devrim” olarak niteleyen Başbakan Merkel, gösterilerin başarılı olmasını insanların uzun süre daha rüştünden yoksun kalmak istememesine borçlu olduğunu söyledi.
Federal Konsey Başkanı ve Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther ise isim vermeden aşırı sağcı AfD’ye atfen, Doğu Almanya’daki barışçıl gösterileri şimdi bazılarının parti politikasına malzeme yapmasına karşı uyardı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle