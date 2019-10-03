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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
03.10.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

‘Önemli olan ülkemizde yaşayan herkesin birliği’

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‘Önemli olan ülkemizde yaşayan herkesin birliği’

Almanya, birleşmenin 29’uncu yıldönümünü Kiel’de düzenlenen şenliklerle kutladı. Kutlama törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Konsey Başkanı Daniel Günther, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskühle katıldı.

TÖRENDE konuşan Merkel, “Almanya’nın devletsel birliği tamamlanmıştır. Almanların 3 Ekim 1990’da gerçekleşen birleşmesi ve birlikteliği henüz bugün de tamamlanmadı Almanya’nın birliği devam eden bir süreç ve birlik daimi bir görev. Burada söz konusu olan, ülkemizde yaşayan herkesin birlikteliği. Çeşitliliğimize sevinelim” dedi.

‘Önemli olan ülkemizde yaşayan herkesin birliği’

Doğu Almanya’da rejimin yıkılmasını sağlayan Kasım 1989 barışçıl gösterilerini öven Merkel, rejim kurbanlarını andı: “Onları hiçbir zaman unutmamalıyız. Bugünkü sevinçli günlerimizde de.” Duvarın yıkılmasına yol açan barışçıl gösterileri, “Özgürlük ruhu içinde bir devrim” olarak niteleyen Başbakan Merkel, gösterilerin başarılı olmasını insanların uzun süre daha rüştünden yoksun kalmak istememesine borçlu olduğunu söyledi.
Federal Konsey Başkanı ve Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther ise isim vermeden aşırı sağcı AfD’ye atfen, Doğu Almanya’daki barışçıl gösterileri şimdi bazılarının parti politikasına malzeme yapmasına karşı uyardı.

‘Önemli olan ülkemizde yaşayan herkesin birliği’

 

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