Önce tehdit etti sonra öldürdü

2008 yılında Ural Aydın’la evlenerek Belçika’ya yerleşen Emine Yağmur, 2013 yılında eşinden boşandı. Bu sırada babasını da kaybeden Yağmur, Türkiye’de yalnız kalan annesi Fatma Yağmur’u da yanına alarak Belçika’da yaşamaya başladı. 2 yıl önce Beytullah A. ile tanışan Yağmur, bir süre sonra Türkiye’ye giderek Konya’da dini nikah kıydı. Ardından Belçika’ya dönen Yağmur, kısa süre sonra hamile olduğunu öğrendi. Ancak çift arasında başlayan kavgalar, hamilelikten sonra daha da arttı. Bir süre sonra gördüğü şiddete dayanamayan Yağmur, dini nikahlı eşinden ayrıldı. Fakat Beytullah A., Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur’u tehdit etmeye başladı. Bu arada Emine Yağmur, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

‘SİZİ ÖLDÜRMEK FARZ OLDU’

Kızını görme bahanesiyle anne-kızın evine giden Beytullah A., iddiaya göre şiddete devam etti. Şiddet korkusundan kızını göstermeyen Emine Yağmur’a tehdit dolu mesajlar attı. Yağmur, bu mesajları sosyal medya hesabından da paylaştı. Bunun üzerine daha da kızan Beytullah A., Yağmur’a, “Sizi öldürmek farz oldu” diye bir mesaj attı. Bu mesajın üzerinden iki hafta sonra, dün gece anne-kızın cesetleri, Belçika’da yaşadıkları evde bıçaklanmış ve kafaları kesilmiş bir şekilde bulundu.

CİNAYETİ ESKİ EŞLER ORTAYA ÇIKARDI

Katil zanlısı Beytulah A., eski eşine giderek Emine Yağmur’dan olan kızını verdi. Durumdan şüphelenen Beytullah A.’nın eski eşi ise, Emine Yağmur’un eski eşini arayarak hayatından endişe ettiğini söyledi. Bu konuşmanın ardından Emine Yağmur’un evine giden Ural Aydın kapıyı kimse açmayınca polise haber verdi. Belçika polisleri eve girince vahşet ortaya çıktı. Kafaları kesilmiş ve birçok yerinden bıçak darbesi almış halde anne-kızın cesedine ulaşıldı.

OĞLU SON ANDA KURTULDU

Beytullah A., daha önce Emine Yağmur’a attığı bir mesajda ise, “Bekle o evde, çocuğum hariç hiç kimseyi canlı bırakmayacağım” dediği öğrenildi. Emine Yağmur’un 10 yaşındaki oğlu ise cinayet gecesi babasının yanında kaldığı için ölmekten son anda kurtuldu. Beytullah A.’nın, daha önce Emine Yağmur’un 10 yaşındaki oğluna da tehdit mesajları attığı bilgisine ulaşıldı.

Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur’un cenazelerine eski eş Ural Aydın sahip çıktığı öğrenildi. Cenazeler, otopsinin ardından Türkiye’ye gönderilecek.