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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraflar: Bild, Tobias Wölki, eberhard wedler, Mirko Voltmer
20.05.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Önce makasla kesti, sonra jiletle kazıdı! İfade bile vermedi!

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Önce makasla kesti, sonra jiletle kazıdı! İfade bile vermedi!

Almanya’nın Hannover kentinde 26 yaşındaki Mustafa F. kıskançlık bahanesiyle eski sevgilisinin saçlarını önce makasla kesti, daha sonra da genç kızın tüm gücüyle direnmesine rağmen jiletle kazıdı.

BILD gazetesinde yer alan habere göre, Lübnan kökenli Mustafa F., bir süre birlikte olduğu 23 yaşındaki Alina’yı kıskanmaya başladı. Onun erkeklerle ilişkisinden rahatsız olan Mustafa F., genç kızı evine götürdü. Önce kıza küfür etti ve zorla cep telefonunu incelemek istedi. Genç kız buna izin vermeyince, Mustafa F. arkadaşını arayarak eve saç kesme makası ve jilet getirmesini istedi. Ağır hakaretlerde bulunduğu kıza diz çöktürdü, “Seni birilerinin arzuladığını mı düşünüyorsun” sözleriyle hakaretlerini sürdürdü. Genç kızın direnmesine aldırmadan arkadaşının getirdiği makasla önce saçını kesti, sonra da jiletle kazıdı.

Önce makasla kesti, sonra jiletle kazıdı İfade bile vermedi

10 YIL HAPİS ALABİLİR
Savcı iddianamesinde sanığın kurbanına göz yaşartıcı sprey sıktığını, yüzüne tükürdüğünü de yazdı. Mustafa F.’den dört yaş büyük ağabeyinin de daha önce aynı şekilde kız arkadaşını cezalandırmak için saçını kazıdığı ortaya çıktı. Mustafa F.’nin, ağabeyini örnek alıp almadığı bilinmiyor.
Alina’nın şikayeti üzerine yakalanan Mustafa F., polisteki ifadesinde suçunu kabul etti. Kıza peruk satın almayı önerdi.
Makas ve jilet getiren arkadaşıyla birlikte yargılanan Mustafa F.’nin, kişinin özgürlüğünü kısıtlanmak, eziyet etmek ve adam yaralamak suçlarını işlemekten 10 yıla kadar hapis alması bekleniyor.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ
Devam eden mahkemede tanık olarak çağrılan Alina’nın ifade vermemesi, mahkeme heyetini şaşırttı. Alina, kendisine eziyet eden Mustafa F. ile İslami kurallara göre evli olduğunu beyan etti. Eşi hakkında ifade vermeme hakkı bulunduğunu mahkeme heyetine bildirerek, davacı olmayı reddetti. Genç kadının korkusundan mı bu şekilde davrandığı ise bilinmiyor. Mahkeme şimdi imam nikâhlı birinin duruşmada eşleri aleyhine ifade vermeme hakkının olup olmadığını araştırıyor.

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