Önce makasla kesti, sonra jiletle kazıdı! İfade bile vermedi!
Almanya’nın Hannover kentinde 26 yaşındaki Mustafa F. kıskançlık bahanesiyle eski sevgilisinin saçlarını önce makasla kesti, daha sonra da genç kızın tüm gücüyle direnmesine rağmen jiletle kazıdı.
BILD gazetesinde yer alan habere göre, Lübnan kökenli Mustafa F., bir süre birlikte olduğu 23 yaşındaki Alina’yı kıskanmaya başladı. Onun erkeklerle ilişkisinden rahatsız olan Mustafa F., genç kızı evine götürdü. Önce kıza küfür etti ve zorla cep telefonunu incelemek istedi. Genç kız buna izin vermeyince, Mustafa F. arkadaşını arayarak eve saç kesme makası ve jilet getirmesini istedi. Ağır hakaretlerde bulunduğu kıza diz çöktürdü, “Seni birilerinin arzuladığını mı düşünüyorsun” sözleriyle hakaretlerini sürdürdü. Genç kızın direnmesine aldırmadan arkadaşının getirdiği makasla önce saçını kesti, sonra da jiletle kazıdı.
10 YIL HAPİS ALABİLİR
Savcı iddianamesinde sanığın kurbanına göz yaşartıcı sprey sıktığını, yüzüne tükürdüğünü de yazdı. Mustafa F.’den dört yaş büyük ağabeyinin de daha önce aynı şekilde kız arkadaşını cezalandırmak için saçını kazıdığı ortaya çıktı. Mustafa F.’nin, ağabeyini örnek alıp almadığı bilinmiyor.
Alina’nın şikayeti üzerine yakalanan Mustafa F., polisteki ifadesinde suçunu kabul etti. Kıza peruk satın almayı önerdi.
Makas ve jilet getiren arkadaşıyla birlikte yargılanan Mustafa F.’nin, kişinin özgürlüğünü kısıtlanmak, eziyet etmek ve adam yaralamak suçlarını işlemekten 10 yıla kadar hapis alması bekleniyor.
İFADE VERMEYİ REDDETTİ
Devam eden mahkemede tanık olarak çağrılan Alina’nın ifade vermemesi, mahkeme heyetini şaşırttı. Alina, kendisine eziyet eden Mustafa F. ile İslami kurallara göre evli olduğunu beyan etti. Eşi hakkında ifade vermeme hakkı bulunduğunu mahkeme heyetine bildirerek, davacı olmayı reddetti. Genç kadının korkusundan mı bu şekilde davrandığı ise bilinmiyor. Mahkeme şimdi imam nikâhlı birinin duruşmada eşleri aleyhine ifade vermeme hakkının olup olmadığını araştırıyor.
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