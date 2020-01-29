Önce kutladılar, sonra görevden aldılar
Fortuna Düsseldorf teknik direktörü olarak görev yapan Friedhelm Funkel, şehirde yılın antrenörü seçilmişti.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, dün akşam kentte yılın antrenörü seçilen Friedhelm Funkel'i kutladı.
Sabah görevden aldılar
Ancak Alman ekibi dün akşam yaptığı kutlama mesajının ardından bugün deneyimli teknik adamı görevden aldığını açıkladı.
Düsseldorf bu sezon ligde oynadığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
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