MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriÖnce kutladılar, sonra görevden aldılar
GeriAvrupa Önce kutladılar, sonra görevden aldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 29.01.2020 - 14:29,Son Güncelleme:/

Önce kutladılar, sonra görevden aldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önce kutladılar, sonra görevden aldılar

Fortuna Düsseldorf teknik direktörü olarak görev yapan Friedhelm Funkel, şehirde yılın antrenörü seçilmişti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, dün akşam kentte yılın antrenörü seçilen Friedhelm Funkel'i kutladı.

Önce kutladılar, sonra görevden aldılar

Sabah görevden aldılar
Ancak Alman ekibi dün akşam yaptığı kutlama mesajının ardından bugün deneyimli teknik adamı görevden aldığını açıkladı.

Düsseldorf bu sezon ligde oynadığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle