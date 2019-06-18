Önce dudaklarını ısırdı, sonra tüm vücudu titremeye başladı...
Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i başbakanlık binasında karşıladı. Alman Milli Marşı okunduğu sırada önce dudaklarını ısıran Merkel’in bütün vücudunun titremeye başladığı gözlendi. Yere düşümemek için kendini kontrol altına almaya çalışan Merkel’in kollarını indirip kaldırması dikkat çekti. Tüm bunlar yaşanırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise olanların farkında değildi.
MİLLİ marşlar okunduktan sonra Almanya Başbakanı Merkel, Ukraynalı konuğu Zelenskiy ile birlikte başbakanlık binasına girdi. Merkel’le konuk devlet başkanı öğle yemeğinde iki ülke arasındaki ikili ilişkileri konuştu. Saat 13.45’te ikilinin basın toplantısı öngörülmüştü. Ancak basın toplantısı 10 dakika geç başladı.
‘BEN İYİYİM’
Basının önüne çıkan Merkel, bu kez oldukça sağlıklı görünüyordu. Merkel bir gazetecinin sağlığıyla ilgili soru sorması üzerine, “En az üç bardak suç içtim, su eksikliği vardı. Ben iyiyim” cevabını verdi. Basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı’nın titremesiyle ilgili espri yaptı. Zelenskiy “Ben onun yanındaydım. İnanın bana o güvendeydi” dedi.
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