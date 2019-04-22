On eyalette seçim var! AfD doğuda birinci
26 Mayıs’ta, Almanya’nın 10 eyaletindeki şehir ve belde belediyelerinde meclis üyelesi seçimi yapılacak. Yaklaşık 80 bin gönüllünün seçileceği seçimlerde, 25 milyon seçmen sandık başına gidecek. Almanya’da belli bir süre yaşayan AB üyesi ülke vatandaşları da oy kullanacak.
BELEDİYE meclis üyelerinin belirleneceği seçimler için Baden Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Rheinland Pfalz, Saarland, Saksonya Anhalt, Bremen, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde sandıklar kurulacak. Seçilecek üyeler beş yıl boyunca görev yapacak. Üyelerin, hangi sokağın trafiğe açılıp kapanacağı, hangi spor salonunun öncelikle yenileneceği, yeni yüzme havuzlarının yapılıp yapılmayacağı ve parkların düzenlemeleri gibi vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek konularda kararları alma yetkisi bulunuyor.
AfD’NİN GÜÇLÜ GİREBİLİR
Yabancı ve İslam karşıtı AfD’nin Bremen, Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak seçimlerde parlamento ve diğer eyaletlerdeki belediye meclislerine çok sayıda üye sokması bekleniyor. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında doğu eyaletlerinde birinci parti çıkan AfD’nin özellikle Brandenburg, Saksonya ve Thüringen meclislerine güçlü girmesi bekleniyor. Doğu eyaletlerindeki oy oranı yüzde 23 olarak tahmin ediliyor.
Doğu eyaletlerinde CDU’nun yüzde 22, Sol Parti’nin yüzde 18, SPD’nin yüzde 14, Yeşiller’in yüzde 12 ve FDP’nin ise oy oranı yüzde beş olarak tahmin ediliyor.
BUGÜN SEÇİM OLSA...
Doğu eyaletlerinde en güçlü parti görünen AfD, ülke genelinde ise dördüncü büyük güç. Son yapılan anketlere göre ülke genelinde bugün seçim olsa AfD’nin alacağı oy oranı yüzde 13. Emnid’in yaptığı ankete göre Almanya genelinde CDU/CSU’nun halk desteği yüzde 28’e geriledi. Buna rağmen CDU/CSU açık ara diğer partilerin önünde yer alıyor. Aynı araştırmaya göre yüzde 19 desteğe sahip Yeşiller ikinci büyük parti olurken, SPD ise yüzde 18 destekle üçüncü sırada bulunuyor. Emnid’in araştırmasına göre bugün seçimlere gidilse Sol Parti yüzde 9 ve FDP de yüzde 8 oy alabilecek.
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