On eyalette seçim var! AfD doğuda birinci

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriOn eyalette seçim var! AfD doğuda birinci
GeriAvrupa On eyalette seçim var! AfD doğuda birinci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
22.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

On eyalette seçim var! AfD doğuda birinci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
On eyalette seçim var! AfD doğuda birinci

26 Mayıs’ta, Almanya’nın 10 eyaletindeki şehir ve belde belediyelerinde meclis üyelesi seçimi yapılacak. Yaklaşık 80 bin gönüllünün seçileceği seçimlerde, 25 milyon seçmen sandık başına gidecek. Almanya’da belli bir süre yaşayan AB üyesi ülke vatandaşları da oy kullanacak.

BELEDİYE meclis üyelerinin belirleneceği seçimler için Baden Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Rheinland Pfalz, Saarland, Saksonya Anhalt, Bremen, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde sandıklar kurulacak. Seçilecek üyeler beş yıl boyunca görev yapacak. Üyelerin, hangi sokağın trafiğe açılıp kapanacağı, hangi spor salonunun öncelikle yenileneceği, yeni yüzme havuzlarının yapılıp yapılmayacağı ve parkların düzenlemeleri gibi vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek konularda kararları alma yetkisi bulunuyor.

AfD’NİN GÜÇLÜ GİREBİLİR
Yabancı ve İslam karşıtı AfD’nin Bremen, Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak seçimlerde parlamento ve diğer eyaletlerdeki belediye meclislerine çok sayıda üye sokması bekleniyor. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında doğu eyaletlerinde birinci parti çıkan AfD’nin özellikle Brandenburg, Saksonya ve Thüringen meclislerine güçlü girmesi bekleniyor. Doğu eyaletlerindeki oy oranı yüzde 23 olarak tahmin ediliyor.
Doğu eyaletlerinde CDU’nun yüzde 22, Sol Parti’nin yüzde 18, SPD’nin yüzde 14, Yeşiller’in yüzde 12 ve FDP’nin ise oy oranı yüzde beş olarak tahmin ediliyor.

BUGÜN SEÇİM OLSA...
Doğu eyaletlerinde en güçlü parti görünen AfD, ülke genelinde ise dördüncü büyük güç. Son yapılan anketlere göre ülke genelinde bugün seçim olsa AfD’nin alacağı oy oranı yüzde 13. Emnid’in yaptığı ankete göre Almanya genelinde CDU/CSU’nun halk desteği yüzde 28’e geriledi. Buna rağmen CDU/CSU açık ara diğer partilerin önünde yer alıyor. Aynı araştırmaya göre yüzde 19 desteğe sahip Yeşiller ikinci büyük parti olurken, SPD ise yüzde 18 destekle üçüncü sırada bulunuyor. Emnid’in araştırmasına göre bugün seçimlere gidilse Sol Parti yüzde 9 ve FDP de yüzde 8 oy alabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Daimler Benz, partilere bağış yapmayı durdurdu

Stockholm’de 20 bin kişiyle 23 Nisan kutlaması

Kin ve nefrete inat ‘Hayat Bayram Olsa’

Vasiyeti üzerine külleri Fethiye’de denize döküldü