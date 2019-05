Ölümlerin sırrı Farina’da gizli!

POLİSLERİN bile kafasını karıştıran ölümler zinciri Almanya’nın iki kentinde, Passau ve Wittengen’de yaşandı. İlk üç ölüm Passau’daki pansiyonda gerçekleşti. 30 yaşındaki Farina C., 33 yaşındaki Kerstin E. ve 53 yaşındaki Torsten W. Avusturya dönüşü cuma akşamı telefonla bir pansiyonda oda kiraladı. Pansiyona varan üçlü, içecek olarak meşrubat ve su alarak odalarına çıktı. Farina C., içeceklerle birlikte oda parasını da peşin ödedi. Ertesi gün öğlen saatlerinde odaya giren temizlikçi kadın üç kişinin cesedini buldu.

İKİ MEKTUP BULUNDU

Polis, ölümlerle ilgili iki senaryo üzerinde duruyor. İlk ihtimal Farina C., el ele yatakta duran Kerstin E. ve Torsten W. çiftini ‘kundaklı yay’ olarak bilinen arbeletle ok fırlatarak öldürdü. Ardından bu av aletiyle intihar etti. İkinci ihtimal ise, önce bir kişi öldürüldü. Ardından Farina C. diğer iki kişiden biriyle aynı anda birbirlerine ok fırlattı ve intihar ettiler. Pansiyon odasında vasiyet gibi yazılmış iki mektubun çıkması, intihar ihtimalini daha da güçlendirdi.

ŞİDDET İZİ YOK

İkinci ölüm vakaları ise Wittengen’de yaşandı. Farina C.’nin evinde arama yapan polis, bu kez Farina’nın 35 yaşındaki kız kardeşi ile sevilisinin cesetleriyle karşılaştı. Savcılığın da doğruladığı ölümlerle ilgili yapılan ilk incelemede, iki kadının cesedinde şiddet izine rastlanmadığı, iki kadının, Farina’nın öldüğünü öğrendikten sonra canlarına kıydığı tahmin ediliyor.

Pansiyonda, göğsünde ve kafasında oklar saplı olarak yatakta sevgilisiyle el ele ölü bulunan Torsten W., Rheinland Pfalz Eyaletinde yaşıyordu. Buradaki dükkanda bıçak, kılıç ve benzeri kesici aletler satıyordu.