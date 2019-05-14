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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
14.05.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Ölümlerin sırrı Farina’da gizli!

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Ölümlerin sırrı Farina’da gizli!

Almanya’nın Passau ve Wittengen kentlerinde beş kişinin ölümünün üzerindeki sır perdesi hâla aralanamadı ancak yetkililere göre kilit isim 30 yaşındaki Farina C. Polis, Frania’nın iki kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiğini düşünüyor. Diğer ölen iki kadından biri Farina C.’nin 35 yaşındaki kız kardeşi, diğeri de hayat arkadaşı çıktı.

POLİSLERİN bile kafasını karıştıran ölümler zinciri Almanya’nın iki kentinde, Passau ve Wittengen’de yaşandı. İlk üç ölüm Passau’daki pansiyonda gerçekleşti. 30 yaşındaki Farina C., 33 yaşındaki Kerstin E. ve 53 yaşındaki Torsten W. Avusturya dönüşü cuma akşamı telefonla bir pansiyonda oda kiraladı. Pansiyona varan üçlü, içecek olarak meşrubat ve su alarak odalarına çıktı. Farina C., içeceklerle birlikte oda parasını da peşin ödedi. Ertesi gün öğlen saatlerinde odaya giren temizlikçi kadın üç kişinin cesedini buldu.

Ölümlerin sırrı Farina’da gizli

İKİ MEKTUP BULUNDU
Polis, ölümlerle ilgili iki senaryo üzerinde duruyor. İlk ihtimal Farina C., el ele yatakta duran Kerstin E. ve Torsten W. çiftini ‘kundaklı yay’ olarak bilinen arbeletle ok fırlatarak öldürdü. Ardından bu av aletiyle intihar etti. İkinci ihtimal ise, önce bir kişi öldürüldü. Ardından Farina C. diğer iki kişiden biriyle aynı anda birbirlerine ok fırlattı ve intihar ettiler. Pansiyon odasında vasiyet gibi yazılmış iki mektubun çıkması, intihar ihtimalini daha da güçlendirdi.

ŞİDDET İZİ YOK
İkinci ölüm vakaları ise Wittengen’de yaşandı. Farina C.’nin evinde arama yapan polis, bu kez Farina’nın 35 yaşındaki kız kardeşi ile sevilisinin cesetleriyle karşılaştı. Savcılığın da doğruladığı ölümlerle ilgili yapılan ilk incelemede, iki kadının cesedinde şiddet izine rastlanmadığı, iki kadının, Farina’nın öldüğünü öğrendikten sonra canlarına kıydığı tahmin ediliyor.
Pansiyonda, göğsünde ve kafasında oklar saplı olarak yatakta sevgilisiyle el ele ölü bulunan Torsten W., Rheinland Pfalz Eyaletinde yaşıyordu. Buradaki dükkanda bıçak, kılıç ve benzeri kesici aletler satıyordu.

 

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