Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>Ölümle tehdit edilince bürosunu kapattı

Ölümle tehdit edilince bürosunu kapattı

AA
15.03.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), başkanlarının ölüm tehdidi alması nedeniyle Köln kentindeki merkez bürosunu bir süreliğine kapatma kararı aldığını açıkladı.

Müslümanlara ait derneklerin çatı kuruluşu konumunda olan ZMD Başkanı Aiman Mazyek, “Yeterince korunduğumuzu hissetmiyoruz. Tehdit karşısında çalışanlarımız şoke oldu. Bu tehditleri ciddiye alıyoruz ve artık çalışanlarımızın güvenliğini tam olarak garanti edemiyoruz” dedi. 

Önceden de sürekli tehdit ve hakaretler aldıklarına işaret eden Mazyek, ancak bu son olayda çok açık şekilde tehdit edildiklerini ve böyle bir karar aldıklarını belirtti.
Bu sabah konsey bürosuna gelen ve ölüm tehdidi içeren zarfta ayrıca beyaz renkli bir toz bulunduğu bildirildi.
Nazilere ait sembollerin de olduğu mektupta, “Mazyek’in aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik hakaretlerine son vermemesi durumunda öldürmekle tehdit eden” bir not bulunduğu ifade edildi.
Yapılan incelemede, zarfın içinden çıkan beyaz renkli tozun zararsız olduğu, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Aiman Mazyek , Tehdit , ZMD Başkanı Aiman Mazyek
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri