‘Ölümden’ film gibi kaçtı
21 yıl önce Almanya’ya yerleşen Canan Bağana’ya 4 ay önce ileri seviye kanser teşhisi konuldu. Bremen’deki hastanenin bodrum katında kalan ömrünü geçirmesi için oda hazırlanan Bağana Türkiye’ye gitmek istedi. Doktorları uçak yolculuğu için izin vermedi. Havaalanında Türk pilotun yardımı ile film gibi bir süreçle İzmir’e uçan Bağana, Türkiye’de iyileşti.
CANAN Bağana (46), yıllar önce Almanya’ya gelmek istedi. Vize alamayınca iki arkadaşıyla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçti. İki yıl Yunanistan’da yaşadıktan sonra yakınlarının girişimleriyle Almanya’ya geldi. Evlendi, çocukları oldu ve kendine yeni bir yaşam kurdu. Fabrikalarda, inşatlarda çalıştı. Rahatsızlanınca gittiği hastanede kolon kanseri olduğunu öğrendi. 2016 ve 2017 yıllarında iki kez ameliyat oldu. Rahatsızlığı 6 ay önce bir kez daha nüksetti.
BODRUM KATINDA ODA HAZIRLANDI
4 ay önce Almanya Bremen’deki hastanede ameliyata alınan Canan Bağana’ya kanserli hücrelerin tüm vücuduna yayıldığı görülünce, müdahale edilmedi. Ailesine 6 hafta ömrü kaldığı söylendi. Hastanenin bodrum katında kendisinin durumunda olan hastalar için düzenlenmiş özel odaya alındı. Burada ömrünün kalan bölümünü geçirebileceği söylendi. İnternet üzerinden yaptığı araştırmalar sonrasında İzmir’de konunun uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın’a muayene olmak isteyen Bağana, Türkiye’ye gitmek istedi ama Alman doktorlar uçak yolculuğuna izin vermedi.
TÜRK PİLOT UÇAĞA KABUL ETTİ
Burnunda hortum ve sondasıyla birlikte kendi deyimiyle ‘hayalet gibi’ gittiği havalimanında şansını denemek istedi. Görevliler ayakta duramayacak haldeki Bağana’nın kurallara uygun olmadığı için uçmasına izin vermedi. Havalimanında durumunu öğrenen bir Türk pilotun kendisini uçağa kabul etmesiyle İzmir’e gidebildi.
Maceralı bir yolculuktan sonra İzmir’de Prof. Dr. Aydın tarafından ameliyata alındı. Vücudundaki tümörler temizlendi, damardan beslenmekten kurtuldu ve sondası çıkarıldı.
Bağırsakları tekrar temizlenen Bağana, sıvı gıdalarla beslendikten sonra hayata tutundu. İlk isteği ise kana kana ayran içmek oldu.
HİKAYESİ FİLMLERİ ARATMIYOR
Bağana’nın hikayesinin filmleri aratmadığını söyleyen Prof. Dr. Aydın “Almanya’da tmeliyatlarla hayata tutunmaya çalışmış. Ancak kanser agresif ilerlemiş. 1.5 yıl içinde tüm bağırsaklarını tıkamış. Yediklerinin bağırsaklara geçişi yoktu. Beslenip sağ kalması mümkün değil. Port takılmış. Damardan 5.5 ay beslenmek zorunda kalmış. Bize geldiği zaman ayakta duramıyordu. Tümörleri temizledik. Sonra yeniden yaptık. Kanser tedavisi agresif mücadele gerektiriyor. Canan da hayatta kalmak için ciddi bir mücadele ortaya koydu” dedi.
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