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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
12.02.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

‘Ölümden’ film gibi kaçtı

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‘Ölümden’ film gibi kaçtı

21 yıl önce Almanya’ya yerleşen Canan Bağana’ya 4 ay önce ileri seviye kanser teşhisi konuldu. Bremen’deki hastanenin bodrum katında kalan ömrünü geçirmesi için oda hazırlanan Bağana Türkiye’ye gitmek istedi. Doktorları uçak yolculuğu için izin vermedi. Havaalanında Türk pilotun yardımı ile film gibi bir süreçle İzmir’e uçan Bağana, Türkiye’de iyileşti.

CANAN Bağana (46), yıllar önce Almanya’ya gelmek istedi. Vize alamayınca iki arkadaşıyla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçti. İki yıl Yunanistan’da yaşadıktan sonra yakınlarının girişimleriyle Almanya’ya geldi. Evlendi, çocukları oldu ve kendine yeni bir yaşam kurdu. Fabrikalarda, inşatlarda çalıştı. Rahatsızlanınca gittiği hastanede kolon kanseri olduğunu öğrendi. 2016 ve 2017 yıllarında iki kez ameliyat oldu. Rahatsızlığı 6 ay önce bir kez daha nüksetti.

‘Ölümden’ film gibi kaçtı

BODRUM KATINDA ODA HAZIRLANDI
4 ay önce Almanya Bremen’deki hastanede ameliyata alınan Canan Bağana’ya kanserli hücrelerin tüm vücuduna yayıldığı görülünce, müdahale edilmedi. Ailesine 6 hafta ömrü kaldığı söylendi. Hastanenin bodrum katında kendisinin durumunda olan hastalar için düzenlenmiş özel odaya alındı. Burada ömrünün kalan bölümünü geçirebileceği söylendi. İnternet üzerinden yaptığı araştırmalar sonrasında İzmir’de konunun uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın’a muayene olmak isteyen Bağana, Türkiye’ye gitmek istedi ama Alman doktorlar uçak yolculuğuna izin vermedi.

‘Ölümden’ film gibi kaçtı

TÜRK PİLOT UÇAĞA KABUL ETTİ
Burnunda hortum ve sondasıyla birlikte kendi deyimiyle ‘hayalet gibi’ gittiği havalimanında şansını denemek istedi. Görevliler ayakta duramayacak haldeki Bağana’nın kurallara uygun olmadığı için uçmasına izin vermedi. Havalimanında durumunu öğrenen bir Türk pilotun kendisini uçağa kabul etmesiyle İzmir’e gidebildi.
Maceralı bir yolculuktan sonra İzmir’de Prof. Dr. Aydın tarafından ameliyata alındı. Vücudundaki tümörler temizlendi, damardan beslenmekten kurtuldu ve sondası çıkarıldı.
Bağırsakları tekrar temizlenen Bağana, sıvı gıdalarla beslendikten sonra hayata tutundu. İlk isteği ise kana kana ayran içmek oldu.

‘Ölümden’ film gibi kaçtı

HİKAYESİ FİLMLERİ ARATMIYOR
Bağana’nın hikayesinin filmleri aratmadığını söyleyen Prof. Dr. Aydın “Almanya’da tmeliyatlarla hayata tutunmaya çalışmış. Ancak kanser agresif ilerlemiş. 1.5 yıl içinde tüm bağırsaklarını tıkamış. Yediklerinin bağırsaklara geçişi yoktu. Beslenip sağ kalması mümkün değil. Port takılmış. Damardan 5.5 ay beslenmek zorunda kalmış. Bize geldiği zaman ayakta duramıyordu. Tümörleri temizledik. Sonra yeniden yaptık. Kanser tedavisi agresif mücadele gerektiriyor. Canan da hayatta kalmak için ciddi bir mücadele ortaya koydu” dedi.

 

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