‘Ölüm listesi’ndeki gazeteciler: Almanya can güvenliğimizi sağlasın!
Almanya’da aşırı sağcıların ‘Siyasi Düşmanlar’ adlı ölüm listesinde gazetecilerin de yer alması üzerine İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e açık mektup yazan 6 gazeteci örgütü, gazetecilerin can güvenliğinin sağlamasını talep etti.
ALMANYA’da aşırı sağcıların ‘Düşman Listesi’ adı altında ölüm listeleri tutmasının yankıları sürüyor. Haziran ayında bir neonazi tarafından kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke’nin isminin de yer aldığı listede bazı gazetecilerin isimlerinin de bulunması üzerine ‘Yeni Alman Medyacılar - Neue Deutsche Medienmacher’ örgütünün hazırladığı ve aralarında Almanya Gazeteciler Cemiyeti (DJV) ile Alman Gazeteciler Birliği (DJU) gibi kuruluşların olduğu 6 farklı gazeteci örgütü, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e açık bir mektup yazdı. Gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması için tüm gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapılan mektupta, güvenlik birimlerinin bazı isimleri uyardığına dikkat çekilerek, tehlikeye karşı ne tür önlemler alındığı soruldu.
İSMİ OLAN HERKES BİLGİLENDİRİLSİN
Listede ismi bulunan kişi ve örgütlerin bilgilendirilmesi de istenen mektupta “Biz 6 medya ve gazeteci örgütleri olarak bu açık mektupla Federal İçişleri Bakanı’na sesleniyoruz ve Alman devletinin gazetecilerin can güvenliğini sağlaması için gerekli tüm önlemleri almasını talep ediyoruz” denildi.
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