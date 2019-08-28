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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
28.08.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

‘Ölüm listesi’ndeki gazeteciler: Almanya can güvenliğimizi sağlasın!

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‘Ölüm listesi’ndeki gazeteciler: Almanya can güvenliğimizi sağlasın!

Almanya’da aşırı sağcıların ‘Siyasi Düşmanlar’ adlı ölüm listesinde gazetecilerin de yer alması üzerine İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e açık mektup yazan 6 gazeteci örgütü, gazetecilerin can güvenliğinin sağlamasını talep etti.

ALMANYA’da aşırı sağcıların ‘Düşman Listesi’ adı altında ölüm listeleri tutmasının yankıları sürüyor. Haziran ayında bir neonazi tarafından kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke’nin isminin de yer aldığı listede bazı gazetecilerin isimlerinin de bulunması üzerine ‘Yeni Alman Medyacılar - Neue Deutsche Medienmacher’ örgütünün hazırladığı ve aralarında Almanya Gazeteciler Cemiyeti (DJV) ile Alman Gazeteciler Birliği (DJU) gibi kuruluşların olduğu 6 farklı gazeteci örgütü, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e açık bir mektup yazdı. Gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması için tüm gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapılan mektupta, güvenlik birimlerinin bazı isimleri uyardığına dikkat çekilerek, tehlikeye karşı ne tür önlemler alındığı soruldu.

‘Ölüm listesi’ndeki gazeteciler: Almanya can güvenliğimizi sağlasın

İSMİ OLAN HERKES BİLGİLENDİRİLSİN
Listede ismi bulunan kişi ve örgütlerin bilgilendirilmesi de istenen mektupta “Biz 6 medya ve gazeteci örgütleri olarak bu açık mektupla Federal İçişleri Bakanı’na sesleniyoruz ve Alman devletinin gazetecilerin can güvenliğini sağlaması için gerekli tüm önlemleri almasını talep ediyoruz” denildi.

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