Ölüm kampına ilk kez gidecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel’den tarihi ziyaret. Merkel, 6 Aralık Cuma günü, nazilerin Yahudi soykırımında kullandığı en büyük toplama kampı olan Auschwitz’i ilk kez ziyaret edecek.
YAHUDİ soykırımının sembolü olan Auschwitz’in 27 Aralık 1945’te Sovyet ordusu tarafından kurtuluşunun 75 yılı anılacak. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Başbakan Angela Merkel, kurtuluşun 75’inci yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için Auschwitz Birkenau Vakfı’nın davetini kabul etti ve etkinlik kapsamında Auschwitz Toplama Kampı’na da gidecek. Auschwitz’i Merkel’den önce şimdiye kadar Başbakan Helmut Schmidt ile Başbakan Helmut Kohl ziyaret etmişti.
Nazilerin 1940 yılında Polonya’nın Auschwitz kentinde kurduğu toplama kampı, Auschwitz1, Auschwitz2 ve Birkenau olmak üzere üç kamptan oluşuyor. Naziler, 1940-1945 yılları arasında Avrupa ülkelerinden topladıkları yüzde 90’ı Yahudi olan insanları trenlerle bu kampa getirdiler. Bu kampta 1.1 milyon ile 1.5 milyon arasında insan gaz odalarında veya zorla çalıştırılarak katledildi.
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