3 yaşındaki üvey kardeşini öldürüp kaçan Oliwia yakalandı
Almanya’nın Detmold kentinde 3 yaşındaki üvey erkek kardeşini bıçaklayarak öldürüp kayıplara karışan 15 yaşındaki Oliwia Marta K. yakalandı. Polis, zanlıyı yakalamak için hem havadan hem karadan geniş çaplı arama başlatmıştı.
POLİS, işlenen cinayetten sorumlu tutulan lise öğrencisi 15 yaşındaki genç kızı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Lemgo’da bulundu. Üvey kardeş katil zanlısı Oliwia Marta K.’yı sokakta yürürken yayalardan birinin fark etmesi üzerine bir memurun yakaladığı belirtildi.
ANNE HABER VERMİŞTİ
Polisten edinilen bilgiye göre, dün akşam işlenen cinayeti, evine gelince oğlunun kanlar içinde yerde yatan minik cansız bedenini karşılaşınca gözyaşlarına boğulan anne polisi arayarak haber vermişti. Cinayet masası ekipleri küçük çocuğun bıçakla öldürüldüğünü belirleyip, kayıplara karışan 15 yaşındaki üvey ablanın bulunması için çok sayıda helikopter destekli havadan ve karadan arama başlatmıştı. Genç kızın kardeşini neden öldürdüğü ise henüz bilinmiyor.
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