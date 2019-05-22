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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
22.05.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Olimpiakos küme düşürülüyor

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Olimpiakos küme düşürülüyor

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olimpiakos daha öncesinde açıkladığı maça çıkmama kararını Pazartesi günü Panathinaikos karşısında uygularsa küme düşürülecek.

Olympiakos'un sahiplerinden Giorgos Aggelopoulos, Pazartesi günü Panathinaikos ile oynayacakları Yunanistan Ligi play-off serisi ilk maçına çıkmayacağını belirtmiş ve haberi takım aracılığıyla duyurmuştu.

Olympiakos bugün yaptığı açıklamada Pazartesi günkü maça yönelik alınan “ekstra güvenlik” önlemlerine gerek kalmadığını söyleyerek, maça çıkmayacaklarını ifade etti. Olimpiakos'un play-off'larda karşılaşacakları rakibi Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos konuyla ilgili görüşlerinde Olimpiakos'un sahipleri Panagiotis – Giorgos Aggeolopoulos kardeşlerin kararına değinerek; “Son dakikaya kadar Yunanistan Ligi’nden çekilme konusunda aldıkları yanlış kararı tekrar düşüneceklerini ve OAKA’ya geleceklerine inanmak istiyoruz” dedi.

Olympiakos, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Ligi normal sezonunda son hafta maçlarında kurallara aykırı teşvik olduğu iddiasında bulunmuş, Yunanistan Basketbol Federasyonu ve Yunanistan Hakem Birliği'ne konuyla ilgili savunma dilekçelerini hazırlamıştı. Olimpiakos, Panathinaikos ile Yunanistan Ligi play-off serisi ilk maçına çıkmadığı takdirde kurallar gereği küme düşürülecek.

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