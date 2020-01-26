Öldürdü, polise haber verdi, karşı koymadan teslim oldu

6 KİŞİYİ öldürmek ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüsten tutuklanan Adrian S., nöbetçi yargıca cinayetle ilgili geniş ifade verdi. Ancak ifadenin içeriği henüz bilinmiyor. Kendi ailesini kendi elleriyle öldüren Adrian S., yalnız biriydi. Anne-babası boşanan zanlı, önce annesinin yanında yaşadı, 4 yıl önce de Rot am See’deki babasının yanına yerleşti. Babası, beldenin tren istasyonu yanındaki ‘Deutscher Kaiser’ (Alman İmparatoru) adlı lokali işletiyordu. Adrian S., dört yıldır babasının yanında yaşamasına rağmen, beldede kimse onu tanımıyordu. Hiç arkadaşı yoktu. Genellikle bütün gününü bilgisayarda geçiriyordu. Bazen de bisikletle dolaşmaya çıkıyordu. Atıcılar kulübü üyesi olan Adrian S.’nin yarı otomatik bir silahı ve silah ruhsatı vardı. ANNESİ ZİYARETE GELMİŞTİ

Schwarzwald bölgesinde yaşayan annesi, Leipzig kentinde ölen kendi annesini son yolculuğuna uğurlamak için yoldaydı. Geçerken de oğlu Adrian ve eski kocasını ziyaret etmek için yolculuğuna kısa bir süre ara vererek lokale uğradı. Annenin ikinci kocasından olan iki çocuğu da yanındaydı. Adrian S., bilinmeyen bir sebeple ailesine ateş açtı. Annesini, babasını ve iki üvey kardeşini öldürdü. Dedesiyle büyük annesini ağır yaraladı. Adrian S., silah seslerini duyunca olay yerine koşan teyzesi ve amcasını da vurarak öldürdü. Üvey kardeşinin 12 ve 14 yaşlarında olan iki çocuğunu silahla tehdit etti. Çocuklar bir komşunun evine kaçarak, sığındı. Adrian S., ailesini öldürdükten sonra saat 12.48’de polisi arayıp cinayeti kendisi ihbar etti. Polis, Adrian S.’yi olay yerinden kaçmaması için telefonda tutmaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Polis, 10 dakika sonra olay yerine ulaştığında Adrian S.’yi lokalin önünde yakaladı. Zanlı, polise karşı koymadan teslim oldu.