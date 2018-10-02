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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
02.10.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Oldenburg Üniversitesi kapısını göçmenlere açıyor

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Oldenburg Üniversitesi kapısını göçmenlere açıyor

Oldenburg Üniversitesi, Frankfurt Kültür ve Eğitim Derneği’nin desteğiyle başlatacağı yeni projede, mülteciler ve göçmenlere üniversite kapısını açıyor. İki sömestreden oluşan hazırlık sınıfı için son başvuru tarihi 10 Ekim 2018.

OLDENBURG Üniversitesi, Bremen ve Hannover’in ardından Frankfurt’ta, ülkelerinde aldıkları diplomaları tanıtamamayan göçmen ve mülteciler için üniversiteye hazırlık sınıfı başlatıyor. Kültür ve Eğitim Derneği’nin (KUBİ) işbirliğiyle ‘Kontaktstudium’ adıyla başlatılan hazırlık sınıfı, iki sömstre, sekiz modülden oluşacak. Toplam 500 saatlik ders programında günde iki saat Almanca eğitimi de olacak. Kursiyerler, iki dönem pedagoji eğitiminden sonra 200 saatlik stajla işyerlerini tanıma fırsatı bulacak. Kursiyerlerin proje bitiminde alacakları belgeyle sağlık ve eğitim konulu işyerlerinde iş imkanı bulabilecekleri belirtildi. Kasım ayında başlayacak projeye son başvuru tarihi ise 10 Ekim 2018. KUBİ merkezinde gerçekleşen yeni projenin tanıtımına Oldenburg Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Rudolf Leiprecnt, Frankfurt Eğitim ve Uyum Encümeni Sylvia Weber, KUBİ Başkanı Arif Arslaner ile Hessen milletvekili Turgut Yüksel de katıldı.

Oldenburg Üniversitesi kapısını göçmenlere açıyor
Prof. Dr. Rudolf Leiprecnt

DÖRTTE BİRİ ÜNİVERSİTEYE DEVAM EDİYOR
‘Kontaktstudium’ adıyla ilk hazırlık sınıfını 1982 yılında açtıklarını belirten Prof Dr. Leiprecht, projeyle ilgili şunları söyledi: “Mültecilere akademik eğitim yolu açmak istiyoruz. Bachelor veya master yapma şansları olacak. Ayrıca göçmenlerin konularının irdelenmesi, akademik olarak değerlendirilmesi, üniversitemiz için de bir kazanım. Şimdiye kadar hazırlık sınıfına gidenlerin dörtte biri üniversiteye devam etti, diğerleri iş hayatına katıldı. Kurs sonunda alınacak belge de pek çok kurum tarafından tanınacak.”

Oldenburg Üniversitesi kapısını göçmenlere açıyor
Arif Arslaner

'KATILIMCILAR DA TOPLUM DA KAZANACAK'
Göçmenlerin iş bulmalarının önünün açılmasının önemli olduğunu vurgulayan KUBİ Başkanı Arif Arslaner ise şöyle konuştu: “Bir yıllık eğitime katılanların bir bölümü çok arzu ettikleri akademik eğitime katılırken, bir bölümü de severek yaptıkları, evlerine gururla ekmek götürecekleri iş sahibi olacak. Böyle bir eğitim sonrasında katılanlar da toplum da kazanacak. Eğitimde, sağlıkta uzman kişilere ihtiyaç duyuluyor. Mülteciler ve göçmenler için muhteşem bir proje olacak.”

Oldenburg Üniversitesi kapısını göçmenlere açıyor
Sylvia Weber

'KÖKENİNE DEĞİL, YETENEĞİNE BAKMALIYIZ'
Yeni projeyi 10 bin euro ile destekleyeceklerini açıklayan Frankfurt Eğitim ve Uyum Encümeni Sylvia Weber de şunları söyledi: “Almanya’ya ulaşmak hiç kolay değil. Yeni yaşamda hukuksal, sosyal ve dil engeli olabiliyor. Yeni gelenlerin, mesleklerinde iş bulma şansları olmayabiliyor. Ancak mesleklerini icra etmeleri, Frankfurt’un ve toplumun bir parçası olmaları, eşit ve tam bir üye olduklarını göstermeleri, iş dünyasına giriş yapmaları için önemli. Biz, kamuda çok kültürlülüğü sağlamak istiyoruz. Anonim iş başvurusu yapılmasını denemek istiyoruz. Şimdiden benzer yeterlilikteki iş başvurularında çok kültürlülüğe ayrıcalık tanıyoruz. Belediyemizde pedagoglardan hayvan bakıcılığına, mühendislerden doktorlara kadar farklı mesleklerde uzman kadrolara her zaman ihtiyaç var. Uyumu ciddiye alan insanların kökenine değil, yeteneğine, eğitimine, bilgisine bakmak lazım. İnsanlar Frankfurt’ta kalsın istiyoruz.”
‘Kontaktstudium’ için ayrıntılı bilginin theobald@kubi.info adresinden alınabileceği belirtildi.

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