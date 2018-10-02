Oldenburg Üniversitesi kapısını göçmenlere açıyor

OLDENBURG Üniversitesi, Bremen ve Hannover’in ardından Frankfurt’ta, ülkelerinde aldıkları diplomaları tanıtamamayan göçmen ve mülteciler için üniversiteye hazırlık sınıfı başlatıyor. Kültür ve Eğitim Derneği’nin (KUBİ) işbirliğiyle ‘Kontaktstudium’ adıyla başlatılan hazırlık sınıfı, iki sömstre, sekiz modülden oluşacak. Toplam 500 saatlik ders programında günde iki saat Almanca eğitimi de olacak. Kursiyerler, iki dönem pedagoji eğitiminden sonra 200 saatlik stajla işyerlerini tanıma fırsatı bulacak. Kursiyerlerin proje bitiminde alacakları belgeyle sağlık ve eğitim konulu işyerlerinde iş imkanı bulabilecekleri belirtildi. Kasım ayında başlayacak projeye son başvuru tarihi ise 10 Ekim 2018. KUBİ merkezinde gerçekleşen yeni projenin tanıtımına Oldenburg Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Rudolf Leiprecnt, Frankfurt Eğitim ve Uyum Encümeni Sylvia Weber, KUBİ Başkanı Arif Arslaner ile Hessen milletvekili Turgut Yüksel de katıldı.

Prof. Dr. Rudolf Leiprecnt

DÖRTTE BİRİ ÜNİVERSİTEYE DEVAM EDİYOR

‘Kontaktstudium’ adıyla ilk hazırlık sınıfını 1982 yılında açtıklarını belirten Prof Dr. Leiprecht, projeyle ilgili şunları söyledi: “Mültecilere akademik eğitim yolu açmak istiyoruz. Bachelor veya master yapma şansları olacak. Ayrıca göçmenlerin konularının irdelenmesi, akademik olarak değerlendirilmesi, üniversitemiz için de bir kazanım. Şimdiye kadar hazırlık sınıfına gidenlerin dörtte biri üniversiteye devam etti, diğerleri iş hayatına katıldı. Kurs sonunda alınacak belge de pek çok kurum tarafından tanınacak.”

Arif Arslaner

'KATILIMCILAR DA TOPLUM DA KAZANACAK'

Göçmenlerin iş bulmalarının önünün açılmasının önemli olduğunu vurgulayan KUBİ Başkanı Arif Arslaner ise şöyle konuştu: “Bir yıllık eğitime katılanların bir bölümü çok arzu ettikleri akademik eğitime katılırken, bir bölümü de severek yaptıkları, evlerine gururla ekmek götürecekleri iş sahibi olacak. Böyle bir eğitim sonrasında katılanlar da toplum da kazanacak. Eğitimde, sağlıkta uzman kişilere ihtiyaç duyuluyor. Mülteciler ve göçmenler için muhteşem bir proje olacak.”

Sylvia Weber

'KÖKENİNE DEĞİL, YETENEĞİNE BAKMALIYIZ'

Yeni projeyi 10 bin euro ile destekleyeceklerini açıklayan Frankfurt Eğitim ve Uyum Encümeni Sylvia Weber de şunları söyledi: “Almanya’ya ulaşmak hiç kolay değil. Yeni yaşamda hukuksal, sosyal ve dil engeli olabiliyor. Yeni gelenlerin, mesleklerinde iş bulma şansları olmayabiliyor. Ancak mesleklerini icra etmeleri, Frankfurt’un ve toplumun bir parçası olmaları, eşit ve tam bir üye olduklarını göstermeleri, iş dünyasına giriş yapmaları için önemli. Biz, kamuda çok kültürlülüğü sağlamak istiyoruz. Anonim iş başvurusu yapılmasını denemek istiyoruz. Şimdiden benzer yeterlilikteki iş başvurularında çok kültürlülüğe ayrıcalık tanıyoruz. Belediyemizde pedagoglardan hayvan bakıcılığına, mühendislerden doktorlara kadar farklı mesleklerde uzman kadrolara her zaman ihtiyaç var. Uyumu ciddiye alan insanların kökenine değil, yeteneğine, eğitimine, bilgisine bakmak lazım. İnsanlar Frankfurt’ta kalsın istiyoruz.”

‘Kontaktstudium’ için ayrıntılı bilginin theobald@kubi.info adresinden alınabileceği belirtildi.