‘Olaylar arttıkça, huzursuzluk da artıyor’

IRKÇILIK ve ayırımcılık olaylarının takibini yaptıklarını belirten Erciyes, şunları söyledi: “Elimizdeki verilere göre geçen yıl Almanya genelinde 120 civarında saldırı oldu. Bunlardan 15’i bomba ihbarı olmak üzere 68’i camilere yönelik, 50 civarında da çeşitli şekillerde yapılan saldırılar söz konusu. Bir de geçen yıl camilere yönelik bomba ihbarları yapıldı, cami saldırılarından 15’ini ise bu ihbarlar oluşturdu. Beklentimiz bu olayların çözülmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması. Maalesef ırkçılık ve ayrımcılık konusunda toplumun endişesini ortadan kaldıracak şekilde sonuç alınamıyor. Wassenberg’deki bir camimize dışkı atıldı. Bu olay ciddi şekilde rahatsızlık yarattı. Yine dikkati çeken Köln Mülheim’da NSU terör örgütü saldırılarının yıldönümünde, mahalle sakinlerine ırkçı sembollerin olduğu mektuplar gönderildi.”

‘SIKINTILI BİR DURUM’

“Mültecilere yönelik geçen yıl 609 saldırı yapıldı. Bizim rakamlarımızla Alman makamlarının verdiği rakamlar birbirini tutmuyor. Bu fark, Alman makamlarının birçok olayı kayda girmemesinden ya da ırkçılık özelliği taşıyan vakaları sıradan adi bir olay gibi değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Ayrımcılık ve ırkçılık Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı önemli bir mesele. Genel tabloya baktığımız zaman Almanya açısından bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Almanya artık bir göçmen toplumu. Köln civarında göçmen kökenlilerin oranı resmi rakamlara göre yüzde 40’lara ulaşmış durumda. Almanya genelinde de bu oran yüksek. Bu olaylar arttıkça, toplum içinde huzursuzluk artıyor.”

‘ALMANYA BU SORUNU AŞMALI’

“Almanya’nın güçlü ekonomik konumunu sürdürebilmesi için nitelikli göçmen toplumuna ihtiyacı var. Nitelikli nüfusu çekebilmeleri için günlük hayatın daha elverişli duruma gelmesi gerekir. Almanya’nın bir şekilde bu sorunu aşması lazım. NSU davasının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmaması da Almanya’daki Türk toplumunda derin bir hayal kırıklığı yarattı.”