Olay yerinden kaçan ikinci otomobil kardeşine mi ait?

MÜLTECİ dostu Vali Lübcke, 2 Haziran gecesi evinin terasında öldürüldü. Yakından ateş edilen 38 kalibre silahtan çıkan tek kurşun, valinin kafasına isabet etti. Vali gece yarısı eve gelen oğlu tarafından yaralı bulundu, hastaneye kaldırıldı. Saat 02.45’te ise hayatını kaybetti. Olayın ardından komşuların ifadesine başvuran polis, silah sesinden önce iki otomobilin evin çevresinde bulunduğu bilgisine ulaştı Herkes tarafından tanınan Vali Walter Lübcke, Wolfhagen Istha semtinde oturuyor. Sokakların sakinliği nedeniyle hızla uzaklaşan iki otomobil komşuların dikkatini çekiyor. Komşular da bu bilgiyi ilk ifadelerinde polise aktarıyor.

ZANLININ EŞİNİN OTOMOBİLİ

Valinin bir komşusu, polise hızla uzaklaşan otomobillerden birinin ‘Volfswagen Caddy’ tipi olduğu bilgisini verdi. Diğer otomobili ise tam olarak göremediğini anlattı. Tanığın ifadelerini değerlendiren polis, tarif edilen otomobilin benzerinin Stephan E.’nin eşinin adına kayıtlı olduğunu belirledi. Tanık, diğer otomobille ilgili bilgi veremeyince ikinci aracın kime ait olduğu henüz tespit edilemedi. Stephan E.’nin eşi de polise verdiği ifadede otomobilin kendi adına kayıtlı olmasına rağmen eşinin çok sık kullandığını anlattı. 15 Haziran’da Stephan E.’nin evinde arama yapan polisin başka bir otomobile ait anahtar daha bulduğu öğrenildi. Bu anahtarın ise Stephan E.’nin kardeşine ait otomobilin anahtarı olduğu belirtildi.

ÖLÜM MESAJLARI YAZMIŞ

Stephan E.’nin gözaltına alındığı akşam evde sıkı bir arama yapan polisin hangi delil, bilgi ve bulgulara ulaştığı bilinmiyor. Ancak sızan bilgilere göre zanlının cep telefonunda ırkçı ve tehdit mesajları tespit edildi. 2009’dan beri ırkçı eylemlerde yer almayan veya dikkat çekmeyen Stephan E.’nin cep telefonunu inceleyen polis, zanlının Müslümanlar ve Yahudileri aşağılayan fıkralar paylaştığını tespit etti. ‘Game Over’ takma adını kullanan Stephan E., mesajlarda hükümetin mülteci politikasından vazgeçmesi gerektiğini yazdı. Zanlı, 2018’de ise, “Bu hükmet ya politikalarından vazgeçer ya da ölümler olur” mesajını paylaştı. Bir paylaşımında da, “Konuşma zamanı geçti. Eylem için bin tane neden var. Korkaklığın gereği şok” yazdığı cep telefonundan tespit edildi.

NEONAZİLERİN ÜSSÜ GİBİ

Alman basınında yer alan haberlerde ise istihbarat köstebeği Benjamin G., NPD üyesi Stephan E.’nin neonazilerin lideri veya yönlendiricisi olmadığı ancak sadık bir neonazi olduğu yönünde bilgi verdiği yazıldı. Stephan E.’nin yaşadığı Kassel Bölgesi, neonazilerin üssü gibi. Kassel ve çevresi ülkenin doğusunda ve batısında etkin olan neonazilere adeta köprü görevi görüyor. 15 Kasım 2011’de Erfurt Polis merkezine gönderilen not da bunu gösteriyor. İsimsiz gönderilen notta, NSU’nun işlediği tüm cinayetlerin Kassel ve Thüringen’de planlandığı yazılıydı. Mektubun yazılmasından iki hafta önce 4 Kasım’da NSU ırkçı çetesinin iki üyesi banka soygunu sonrası kaçamayacaklarını anlayınca intihar etmişti. Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt’ın intiharından sonra sekizi Türk, biri Yunan ve bir de polis memurunun NSU üyesi Mundlos ve Böhnhardt’ın öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Ayrıca Mundlos ve Böhnhard’ın Kassel’de görüldüğü de biliniyor.