‘Olay Yeri Münster’, komiserini kaybetti

2002’de dizinin kadrosuna katılan Friederike Kempter, 17 yıldır aralıksız komiser ‘Nadeshda Krusenstern’ rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Birkaç ay önce doğum yapan 40 yaşındaki oyuncu, hem bir süre çocuğuyla yakından ilgilenmek hem de yeni projelerde yer almak için diziden ayrıldığı açıkladı. Kempter’in rol aldığı ‘Olay Yeri Münster’, pazar akşamı ARD ekranlarına gelmiş ve 15 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Dizi, Almanya’da en başarılı polisiye dizisi olarak kabul ediliyor. Dizinin yapımcısı da Kempter’in yerine kimin katılacağıyla ilgili bilgi vermedi. Yeni ismin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniliyor.