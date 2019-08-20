Olaf Scholz, eş genel başkanını buldu
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) Brandenburg Eyalet Meclis milletvekili Klara Geywitz ile eş genel başkan olarak yönetmek istiyor.
2013’ten 2017’ye kadar SPD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri olarak görev yapan 43 yaşındaki Geywitz, 1 Eylül’de yapılacak Brandenburg Eyaleti Parlamento seçimlerinde Postsdam kentinden yeniden aday oldu.
SPD Genel sekreteri Lars Klingbeil ile Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil ise aday olmayacaklarını açıkladı. Cuma günü Twitter’dan yayınladığı video mesajında, “Parti yönetimi için sorumluluk almak için tutuşuyorum. Ama kendime bir eşgenel başkan bulamıyorum” diyen 41 yaşındaki Klingbeil, “Ben sahneye çıkıp partinin yönetimi için aday olacak biri olmadığıma karar verdim” dedi. Die Welt gazetesi de parti çevresine dayandırdığı haberinde Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Weil’ın SPD liderliği için aday olmayacağını yazdı.
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